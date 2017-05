Z malého školního autobusu dvojice odstranila 14 ze 17 sedaček, a místo nich si zařídila malý, přesto útulný, pojízdný domov. Do vozidla nainstalovali kuchyňku i dvojpostel a pak už nic nebránilo tomu vyrazit na roadtrip jejich života, jak sama Kempová cestu popisuje. Mnoho lidí by ale podle ní v tak titěrném prostoru, a navíc tak dlouhou dobu, žít nedokázalo.

Evropu procestovala se svým přítelem Ryanem.

FOTO: Profimedia.cz

Domovem se páru při cestě stal starý školní autobus.

FOTO: Profimedia.cz

„Nejsem fanynka stereotypu, cítím se nejšťastnější, když mohu objevovat nová místa a sbírat nové zážitky a zkušenosti,“ popisuje blondýnka, která na své první cesty vyrazila už po střední škole. Od té doby navštívila celkem 36 zemí, z nichž část byla evropských a část asijských. „V posledních pěti letech jsem byla na tolika místech, že je těžké říct, kde jsem vlastně doma,“ cituje Kempovou britský portál Daily Mail.

Na druhou stranu připouští, že hodně cestovat znamená také dát mnoha lidem a věcem sbohem. Při výletě po Evropě jí samozřejmě chyběla rodina nebo její mazlíčci, které zanechala na Novém Zélandu. Představa, že by se však měla v brzké době usadit, jí není příliš po chuti. „Asi se cítím pohodlněji v chaotickém prostředí. Jakmile je vše kolem mě příliš usedlé a domácké, jsem nesvá,“ připouští.

Odmala žije Kempová na Novém Zélandu, původem je však Britka.

FOTO: Profimedia.cz

Na cestě po Evropě strávil pár 170 dní, projeli například přes Španělsko, Francii, Nizozemsko, dále do Německa až třeba do Řecka. Po vyčerpávajícím putování se oba vrátili na Nový Zéland. Kempová tvrdí, že aby mohla financovat své cesty, nedělá jí problém vzít snad jakoukoli práci. Naposledy se živila jako pokladní v second handu.

Ani u rodiny na Novém Zélandu dívka ovšem nevydržela nijak dlouho. Na čas se usadila v australském Melbourne, kde si chce vydělat na další dobrodružství.