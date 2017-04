Oscar Munoz nakonec obrátil. Ač v prvních vyjádřeních nebylo po omluvě napadenému cestujícímu ani vidu ani slechu, nyní je vše jinak. Munoz, který dříve 69letého pasažéra označil za bojovného, uvedl, že je znepokojený tím, co se v neděli večer stalo. [celá zpráva]

„Hluboce se omlouvám zákazníkovi, který byl násilně vyveden z letu, i všem dalším pasažérům na palubě. S nikým by nemělo být zacházeno takovým způsobem,” uvedl Munoz ve svém prohlášení, které je v ostrém kontrastu s tím, jak reagoval předtím. [celá zpráva]

Muž byl během zásahu bezpečnostních pracovníků, které na palubu pozvala posádka letadla, zraněn. Utrpěl šok a lehká poranění, s nimiž byl ošetřen v nemocnici v Chicagu. Jeho stav je podle vyjádření rodiny dobrý. Bezpečnostní pracovník, který s ním zacházel tak brutálně, již dostal údajně výpověď.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW