Praha



Exkurze po letišti

Pokud si vaše děti rády hrají s letadýlky, můžete se s nimi vypravit na exkurze, které na pražském letišti Václava Havla proběhnou od čtvrtka do neděle. První dva dny bude k vidění oblíbená Trasa 2, v sobotu je připravena také fotoexkurze a na neděli připadá prohlídka po neobvyklé Trase 5, při které si návštěvníci projdou i hangár. Další podrobnosti najdete zde.

Pravěké Velikonoce

Muzeum Karla Zemana si na velikonoční prázdniny připravilo speciální pravěký program. Na vaše ratolesti čekají kreativní dílny, workshopy animace nebo také barvení dinosauřích vajec. Vydejte se do dávné historie a zahrajte si na Cestu do pravěku. Podrobný program na jednotlivé dny najdete zde.

Jarní sbližování

Zajímá vás, jak se Velikonoce, svátky jara, slaví v jiných zemích? Na čtvrtek je u Křižíkovy fontány připraveno Jarní sbližování, které nabídne program pro dospělé i děti. Akce plná tance a hudby poskytne náhled na svátky nejen u nás, ale i v zahraničí. V rámci workshopů si budete moci uplést pomlázky, ozdobit vajíčka nebo vytvořit holubičky. Více informací zde.

Středočeský kraj

Zahájení sezóny

Park Mirakulum v Milovicích vstupuje o Velikonocích do nové sezóny. Od pátku až do neděle je připraven odpolední program, například vystoupení kouzelníka, sokolnické ukázky či ukázky výcviku psů. Mimo to můžete využít i standardních atrakcí, které park nabízí, ať už jsou to prolézačky, nebo třeba bludiště. Další informace najdete zde.

Velikonoce na hradě

Od pátku do pondělí můžete oslavit velikonoční svátky na pozadí historických kulis hradu Křivoklát. O víkendu přijede celá královská družina v čele s panovníkem Václavem IV. a královnou Žofií. Mimo to je připraven jarmark, kde zakoupíte spoustu dekorací, doplní ho ukázky řemesel, kejklíři, středověká hudba nebo pohádky. Zpříjemnit si můžete už samotnou cestu na hrad, z Prahy o víkendu jedou speciální parní lokomotivy. Více zde.

Jihočeský kraj

Sváteční dílny

V písecké Sladovně se o Velikonočních prázdninách uskuteční tvořivé dílničky pro děti. Do pondělí času dost, do té doby se naučíte plést pomlázku, ozdobíte si vajíčka netradiční olejovou lázní. Kromě toho se budou vyrábět zajíčci technikou origami a také velikonoční slepičky – ty hned několika technikami. Podrobné informace najdete zde.

Plzeňský kraj

Velikonoce v zoo

Také plzeňská zoo si u příležitosti nadcházejících svátků připravila speciální program. Ten je připraven na statku Lüfnerka. Od pátku do neděle se můžete těšit na folklórní vystoupení a tradiční zvyky. S dětmi si budete moci uplést pomlázku, namalovat vajíčka nebo vyrobit nejrůznější jarní dekorace. Na Velikonoční pondělí je připravena krojovaná koleda s pěveckým sborem. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Prohlídky parku

V sobotu se uskuteční speciální velikonoční prohlídky v kynžvartském zámeckém parku. Doprovázet vás na nich budou zajíc Viktor s pomocnicí Hermínkou. Děti si vyslechnou pohádku, dozvědí se zajímavosti ze zámeckého života v době Velikonoc a je přichystáno i překvapení. Na akci je nutná rezervace. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Úštěcké Velikonoce

V historickém městečku Úštěk se budou na Velký pátek slavit Velikonoce. Nebudou chybět pouliční divadla, stánky s řemeslnými výrobky ani loutková scéna se soutěžemi pro děti. Tvořivého ducha uspokojí dílny, na kterých si budete moci uplést pomlázku nebo vymalovat kraslice. Vrcholem akce pak bude průvod folklórních souborů. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Netradiční koleda

Pokud chcete s dětmi oslavit Velikonoce netradičně, vypravte se do liberecké iQlandie. Tamní lektoři nachystali na svátky speciální vědeckou show nazvanou Obří velikonoční masakr. Během ní uvidíte například vybuchující skořápky vajec, levitující kraslice nebo jak lze uvařit vejce v kapalném dusíku. Pro badatele je připravená také interaktivní hra. Detaily o akci najdete zde.

Královéhradecký kraj

Tvůrčí dílna

Hned první den velikonočních prázdnin se v Archeoparku Všestary uskuteční tvůrčí dílna, která bude oslavou příchodu jara. Během workshopu si s dětmi vyzkoušíte tvorbu píšťalek z bezového proutku, nádob nejen na vajíčko nebo plstění králíčka či ptáčka z vlny. Standardní cena je 100 korun, snížená činí 60 korun. Více zde.

Pardubický kraj

Zvyky a tradice

V pátek bude na Veselém Kopci zahájena nová návštěvnická sezóna. Až do pondělí je navíc připraven velikonoční program. Dozvíte se spoustu zajímavostí spojených s nejvýznamnějším křesťanským svátkem, proč se peče pečivo zvané jidáše nebo co lidé jedli na Boží hod velikonoční. Mimo to si budete moct uplést pomlázku, různými technikami zhotovit kraslice a mnoho dalšího. Detailní program zde.

Vysočina

Zámecké Velikonoce

Na zámku ve Žďáru nad Sázavou se budou Velikonoce slavit už od čtvrtka a až do pondělí. Na rodiny s dětmi čeká rozmanitý program, kromě her se můžete těšit na zdobení velikonočních perníčků nebo další workshopy, včetně pletení pomlázek. O Velikonočním pondělí se budete moci zúčastnit zábavného hledání vajíček v areálu zámku. Další informace najdete zde.

Jihomoravský kraj

Velikonoce v zoo



Oslavy Velikonoc se budou konat také v brněnské zoo. Uskuteční se od čtvrtka až do pondělí a těšit se můžete třeba na charitativní jarmark. Děti prověří své schopnosti na vědomostní stezce a na Velikonoční pondělí připadá hledání vajíček po areálu zahrady. Dospělí se mohou těšit na gastronomické speciality. Více naleznete zde.

Olomoucký kraj

Velikonoční tvoření

Od čtvrtka do pondělí se bude v Pradědově dětském muzeu v Bludově tvořit. Hlavním artiklem budou samozřejmě vajíčka, která k těmto svátkům neodmyslitelně patří, vytvářet se ovšem budou i další vánoční dekorace a trochu se bude i péct. Dílny se budou konat každý den od 10:00 do 16:00. Více zde.

Zlínský kraj

Velikonoce po valašsku

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm si přichystalo tradiční třídenní oslavu Velikonoc. Hlavní část programu se bude odehrávat v Dřevěném městečku, kde bude možné celý víkend zhlédnout ukázky velikonočních a jarních zvyků. Čekají na vás vystoupení folklórních souborů, ale také pletení pomlázek nebo netradiční zdobení kraslic. Více informací naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Den pro slony

Čtvrtek bude v ostravské zoo patřit slonům. Při této příležitosti je připraven program, který návštěvníky více obeznámí s těmito zvířaty. Na děti čekají aktivity i hádanky, pomocí několika exponátů se dozvědí, kolik má slon zubů nebo jak těžké jsou jeho kosti. Ve výukovém centru také proběhne krátká přednáška o chovu slonů v lidské péči. Další podrobnosti najdete zde.