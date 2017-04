Francouzský Colmar snoubí krásnou architekturu i skvělé víno

Pohraniční město ve východní Francii nazval kdysi francouzský spisovatel Georges Duhamel nejkrásnějším na světě. Když sem přijedete, musíte mu dát za pravdu. Rozkládá se na rozhraní tří států, patří k Francii, ale co by kamenem dohodil, je to odsud do Německa, směrem na Freiburg, i do švýcarské Basileje.