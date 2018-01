Dubaj je městem oplývajícím mnoha nej. Teprve v nedávné době ale začala rekordní snaha emirátu směřovat i k atrakcím pro rodiny s dětmi. A je to poměrně logické, pokud bude chtít být Dubaj skutečně destinací vhodnou pro rodiny s dětmi, musí nabízet nejen architektonické světové rekordy a kvalitní služby, ale i dostatek zábavy pro děti.

Rok 2016 byl v tomto ohledu skutečně přelomový. Dubaj otevřela dva obří zábavní parky a my jsme oba navštívili, abyste se sami mohli rozhodnout, zda je chcete do své návštěvy Dubaje začlenit.

Další Legoland do sbírky. Do Německa je to blíže, v Dubaji jsou ale zase mnohá jiná lákadla.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud Dubaj nenavštívíte v letním období, kdy jsou venkovní teploty vskutku úmorné, nabízí se návštěva Dubai Parks and Resorts (DPR), což je největší komplex zábavních parků na Středním východě. Komplex čítá celkem čtyři zábavní parky, přičemž každý z nich vás může bez větších obtíží zabavit na celý den. Zajímá-li vás výčet parků, tak jde o Legoland Dubai, Legoland Water Park, Motiongate Dubai a Bollywood Parks Dubai.

Výzdoba Bollywoodského zábavního parku je kýčovitá. Inu, Bollywood...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Poslední jmenovaný, tedy Bollywood Parks Dubai, je pro průměrného českého turistu asi nejméně zábavný. Po vstupu do něj se totiž ocitnete ve světě indických filmových hitů, čekají na vás nejrůznější taneční vystoupení s typickou bollywoodskou tématikou a atrakce spojené s filmy, o kterých většina z vás pravděpodobně nikdy neslyšela. A samozřejmě nechybí ani stavby či občerstvení tolik typické pro Indii. Není těžké si domyslet, že právě tento park je určen spíše pro asijské hosty.

Lego kam se podíváš



Pro milovníky vody a zejména pak pro děti od dvou do 12 let je určený Legoland Water Park. Ten čítá více než 20 skluzavek či jiných atrakcí, včetně možnosti sestrojit si vlastní raft z trochu větších kostiček Lego. Jako jediný v zemi je tento vodní park určený výhradně pro malé děti a jejich rodiče. Pokud tedy jsou vaše ratolesti v tomto věkovém rozsahu a nemáte s sebou i nějakého teenagera, je tento park jistě dobrou volbou. V Dubaji je totiž počasí na koupání skoro neustále.

Dubaj z Lega

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Vedle vodního Legolandu pak stojí ten klasický. Tedy klasický - podobně jako v některých jiných i zde najdete stavby z Lega, které byste jinde na světě hledali jen marně. Za zmínku jistě stojí velmi povedený model Dubaje. V rámci něj jsou zachyceny nejen nejznámější budovy města, jako třeba nejvyšší budova světa Burdž Chalífa, ale třeba také unikátní lyžařské centrum Ski Dubai, ve kterém můžete sledovat i lyžující panáčky ze stavebnice.

Děti si můžou ze stavebnice stavět závodní automobily, roboty či vlastně skoro cokoliv, co je napadne. Dohromady tedy park Legoland tvoří opravdu velký komplex, kde lze strávit jeden celý den, pokud máte hravé děti.

Zábava s kreslenými hrdiny



A za nás nejzajímavější park na závěr - Motiongate je ta správná volba pro rodiče s trochu většími dětmi. Sice si tam jistě přijdou na své i menší děti, ale právě tento park čítá také několik atrakcí, při kterých vykřiknou strachy i dospělí. Atrakce vás zavedou mimo jiné mezi Šmouly, Lovce duchů či do filmové série Underworld.

Ani na chvíli nemůžete být na pochybách. Zábavní park Motiongate je zaměřený na dětské filmy.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

A až vás to přestane bavit, můžete se zabavit se Shrekem, Kung Fu Pandou či s postavičkami Madagaskaru. A pozor, právě horská dráha Madagaskaru není zrovna pro každého. Nečekejte žádnou dětskou pohodovku, ač pravděpodobně vaše děti zvládnou tuto atrakci výrazně lépe než vy. Na atrakce můžete jít kolikrát chcete, a tak je tento poslední jmenovaný park jednoznačně nejlepší volbou pro rodiny s většími dětmi. Navíc se tu zabavíte podle nás také asi nejdéle.

Hotel Transylvánie. Nepřehlédněte ovšem volný pád nalevo. Tento dubajský je totiž echt nepříjemný. Dolů a nahoru, dolů a nahoru...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Nárůst rodin s dětmi o desítky procent



Vstupní branou do všech výše jmenovaných parků je poloostrov Riverland Dubai, kde se ukrývá vyjma několika restaurací a stánků také pokladna, kde si můžete lístky do jednotlivých parků koupit. Vstup čistě do Riverlandu Dubai je zdarma, ale pravdou je, že veškerá zábava začíná až za branami jednotlivých parků. Detailní ceník Dubai Parks and Resorts najdete na konci tohoto článku.

Motiongate ve svém nitru ukrývá mnoho filmových motivů.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Skutečnost, že výstavba zábavních parků významně ovlivňuje turistický ruch směrem do Dubaje, potvrzuje i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk: „Zábavní parky jako DPR jsou nejlepším důkazem toho, že se Dubaj začala mnohem víc zaměřovat i na rodinnou klientelu. Jsou to místa, kde se děti rozhodně na celý den zabaví a dlouho na tenhle zážitek nezapomenou. Že se Dubaj vydala správným směrem, potvrzují i čísla, protože počty rodin s dětmi, které na dovolenou míří právě do tohoto nejznámějšího emirátu, rostou o desítky procent.“

Zábavní park i pro dospělé



Ale co si budeme povídat. Často se ocitnete s dětmi na místech, kde byste dali nevím co za to, kdybyste se mohli teleportovat na místo, kde by vás to aspoň trochu bavilo. V Dubaji vaše přání vyslyšeli a stvořili park IMG World of Adventure, který bude po svém úplném dokončení největším krytým zábavním parkem na světě. A už ve stávající chvíli je zde atrakcí tolik, že vás na jeden den bohatě zabaví.

Vstup do zábavního parku IMG World of Adventure

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

I v parku IMG jsou místa, kde si vyhrají ti nejmenší. Není jich ale až tak mnoho. Naopak značné množství atrakcí má výšková omezení. Na dost míst se tak děti pod 120 centimetrů výšky nedostanou a teprve nějakých 140 centimetrů zaručuje vstup na všechny atrakce. A pozor, do pravděpodobně nejvyvedenějšího strašidelného hradu na světě se nedostanete, pokud vám už nebylo 15 let.

Právě strašidelný hrad je jednou z nejvyhlášenější atrakcí parku. Otevírá až v odpoledních hodinách a je vskutku skvěle propracovaný. Nestraší vás jen nějaké figuríny, ale živí herci. Těch se sice nesmíte dotknout, ale i tak vám v několika momentech umí povedeným schováním se a leknutím přivodit šok. A realisticky působící zavěšené kusy lidských těl pak vše už jen povyšují na novou úroveň.

Horské dráhy nezklamou



V parku však nechybí ani skutečně kvalitní adrenalinové atrakce. Za zmínku stojí zejména dvě horské dráhy. Ta venkovní, Velociraptor, je tím největším, co zábavní park ukrývá a také tím jediným, kdy na několik chvil opustíte krytý park a vyjedete ven. Pokud ale budete vnímat své okolí, tak jste z pořádně odvážného těsta. To vnitřní horská dráha Predator je o poznání kratší a menší. Jenže to vše nahrazuje svou strmostí. Existuje něco horšího než volný pád? Ano. A Predator to ztělesňuje.

Horská dráha Predator. Jízda na ní trvá jen něco málo přes 20 sekund, ale stojí za to.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Za zmínku pak stojí rozhodně ještě dvě atrakce. Na atrakci Hulk Epsilon Base 3D usednete do projekční místnosti a s 3D brýlemi na očích prožíváte dobrodružství společně s Hulkem. Vaše židle se hýbe stejně tak jako místnost a vy se tak na několik chvil docela povedeně vžíváte do příběhu. Ideální první atrakce po vstupu do parku. Navnadí vás na trochu adrenalinu, ale neudělá se vám špatně. To se může však rychle změnit, když po výstupu z Hulka vstoupíte do protější atrakce, aniž byste si dopředu zjistili, oč jde.

Msta severského boha



Thor je bez nejmenší nadsázky nejhrozivější atrakcí, kterou IMG park nabízí. Atrakce lze nejlépe přiblížit tak, že jste přiděláni na jakési Thorovo kladivo, které umí dělat snad všechny pohyby, z nichž vám bude těžko u srdce a podivně šimravo v žaludku. Dvouminutové utrpení, během kterého odvážní křičí nadšením a ti ostatní přemýšlí, v jaké fázi otočky bude nejrozumnější začít zvracet, aby byly škody co nejmenší. Mohlo mě napadnout, že to nebude dětská atrakce ve chvíli, kdy jsem si musel sundat sluneční brýle z hlavy a vyndat vše z kapes. Mohlo.

Atrakce Thor. Za vstupem s postavičkou kresleného boha blesku se ukrývá čistý adrenalin.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Na všechny atrakce můžete jít samozřejmě tolikrát, co jen hrdlo ráčí. Celý park je pak protkán tematickými restauracemi a obchody s nejrůznějšími upomínkovými předměty. Nadšenci komiksových postav pak jistě ocení Marvel Vault, což je místnost s velkým množstvím autentických sběratelských kousků, ručně podepsaných známými herci. Pravdou je, že vstupné do parku IMG je cenově úměrné a zaujme milovníky adrenalinu více než Dubai Parks and Resorts.