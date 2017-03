„Cílem výstavy je představit návštěvníkům Koloseum v jiném světle, než ho mohou znát. Tento monument se totiž v průběhu posledních 2000 let velmi měnil. Během středověku to bylo v podstatě místo bez identity, lidé ho využívali jako útočiště, žili tu nebo i vařili,“ vypráví kurátorka Serena Romanová. Podle ní je Koloseum jedním ze středobodů Říma a prostřednictvím expozice ho může veřejnost detailně poznat. A to skrze kresby, malby, sošky, artefakty či jiné drobné předměty.

Jedním z lákadel mají být i některé pozůstatky soch, které dříve stávaly v každém z oblouků Kolosea. Samotná expozice je pak rozdělena do několika základních témat — umění, literatury, politiky či architektury.

Výstava poběží celý rok



„Necháváme památku, aby sama vyprávěla svůj příběh. Ten v rámci expozice začíná koncem 8. století, kdy bylo Koloseum jedna velká ruina, prorostlá vegetací. Postupně se dostáváme do pozdního středověku, kdy se zde nacházelo v podstatě město ve městě, v přízemí byly i domy,“ tvrdí další kurátorka výstavy Rosella Reaová.

Z tohoto období naleznou návštěvníci na výstavě předměty denní potřeby, ale i kresby či malby, které v renesanci inspirovaly mnoho umělců, jak uvádí agentura AP. Jedním z taháků je také enormně velký dřevěný model Kolosea, který ho zachycuje v podobě, v jaké byl v 18. století. Stěžejní část výstavy je umístěna ve vnitřních prostorách, které byly poměrně nedávno zrenovované.

Koloseum patří k nejznámějším památkám v Římě a podle AP také k jedněm z nejnavštěvovanějších památek na světě vůbec. Ročně sem zavítá kolem pěti až šesti miliónů návštěvníků. Chronicky známé je ale podle kurátorek pouze období Římské říše, kdy se amfiteátr využíval ke gladiátorským zápasům. Výstava nazvaná Koloseum, ikona poběží až do ledna příštího roku.