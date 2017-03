Praha



Králičí mistrovství

Viděli jste už závody se psy, koňmi či jiné obvyklejší variace? Možná by vás a vaše děti zajímalo, že v sobotu se uskuteční mistrovství České republiky v králičím hopu. Závodní tým zde tvoří králík na postroji vedený člověkem. Soutěží se ve čtyřech disciplínách, mezi nimi i skok daleký či vysoký. Akce se uskuteční v sokole na Vinohradech. Podrobnější informace můžete najít zde.

Věda v zoo

Zajímá vás, na čem konkrétně pracují zaměstnanci pražské zoo a jaké vědecké výzkumy provádějí? Pak dorazte v sobotu na přednášku Zoo je věda, která se uskuteční ve vzdělávacím centru trojské zoo. Pracovníci poodhalí radosti i konkrétní práci, kterou vykonávají. Více zde.

Případ ukradené mrkve

Vyřešit velkou mrkvovou záhadu se pokusí zajíček Kuliferda v nedělním představení, jež se odehraje v kulturním domě Kyje. Tato hudební a interaktivní pohádka je určena nejmenším dětem, mají se opravdu na co těšit. To, co totiž začíná jako prostý případ ukradené mrkve, končí záchranou celého království. Vstupné je za 50 korun. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Den s Mírou

Zámek Veltrusy si na sobotu připravil zvýhodněné vstupné na výstavu o váhách, mírách a závažích. Jedinou podmínkou je, abyste se jmenovali Míra či Mirka a lístek bude za pouhých 30 korun. Ale ani ostatní nezůstanou zkrátka, připraveny jsou totiž také komentované prohlídky této expozice a v zámecké kavárně a restauraci se uskuteční doprovodný program Jez a pij s Mírou. Další informace zde.

Korunovační klenoty

Už jen do neděle máte možnost zhlédnout v Polabském muzeu v Poděbradech unikátní kopie korunovačních klenotů. Návštěvníci uvidí věrné repliky koruny císaře Svaté říše římské, kterou vytvořil výtvarník Jiří Urban, a také Svatováclavské koruny od šperkaře Jiřího Beldy mladšího. Podívat se na ně můžete v klasické otevírací době muzea. Více zde.

Jihočeský kraj

Výstava o císaři

Na výstavu o legendární české pohádce Císařův pekař - pekařův císař se můžete vypravit do areálu Klášterů v Českém Krumlově. Základem expozice je sbírka dochovaných kostýmů, ale také originálních exponátů. S dětmi si také budete moci ověřit své znalosti filmu v soutěžním kvízu. Výstava byla díky velkému zájmu prodloužena do konce března, detaily se dozvíte zde.

Plzeňský kraj

Ekologická olympiáda

Přijďte strávit zábavné odpoledne do Centra služeb pro turisty ve Starém Plzenci. Čeká na vás zábavný ekologický minikurz, ve kterém se na okamžik stanete přírodními badateli a nahlédnete do říše rostlin a živočichů. Vaším úkolem bude rozluštit nejrůznější ekologické hádanky. Vstupné je zdarma. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Čert a káča

Na loutkové představení známé pohádky Čert a Káča se můžete vypravit do Karlovarského městského divadla. Inscenace je doplněna o písně skladatele Zdeňka Bartáka. Pohádka je navíc interaktivní, děti se budou moci stát dokonce součástí pohádky a spolupracovat s herci Evou Hruškovou a Janem Přeučilem. Další informace o nedělním představení zde.

Ústecký kraj

Karneval na zámku

V neděli odpoledne ožije děčínský zámek maškarami. Od 15:00 hodin se zde totiž koná dětský karneval, určený je všem dětem, které rády tančí, baví se, zpívají, ale i soutěží. O program se postará divadlo VeTři, těšit se můžete také na balónkovou show. Děti mají vstupné za 50 korun, dospělí za 90. Více zde.

Liberecký kraj

Sobotní loutková pohádka

Další díl z cyklu Sobotních pohádek se v liberecké Knihovně pro děti a mládež uskuteční i tento týden. Představení je určeno menšímu publiku a pojednává o dvou dětech, které vstupují do tajemné lesní říše, ve které se odehrávají příběhy tamních ptačích obyvatel. Jak si poradí hlavní hrdina datel Bonifác se sháněním potravy nebo s létáním? Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Dny archeologie

O víkendu se v Archeoparku pravěku Všestary uskuteční další Dny živé archeologie, tentokrát na téma antika. Návštěvníci se přenesou do období starověkého Řecka a Říma, děti si budou moci zahrát na oživlé sochy nebo si vyrobit mozaikové dlaždice. Zkrátka nepřijdou ani mlsné jazýčky, bude se totiž konat ochutnávka římského medového vína nebo pečiva podle antických receptů. Na mužskou část pak jistě zapůsobí možnost vyzkoušet si výzbroj římského legionáře. Další informace naleznete zde.

Pardubický kraj

Oživlé loutky

Do regionálního muzea v Litomyšli se můžete vypravit na výstavku nazvanou Imaginárium, která oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky či divadelní dekorace. Do expozice je dovoleno vstoupit jako do výtvarné herny, vše totiž můžete objevovat na vlastní oči a představivosti se meze nekladou, právě naopak. Podrobnosti o výstavě najdete zde.

Vysočina

Svět kostiček

Všichni příznivci lega jsou zváni na výstavu Muzea Vysočiny v Jihlavě. Najdete tu exponáty z téměř 500 000 dílků této legendární stavebnice, mimo jiné se zde nachází i filmová sekce, kde se představí kostičkoví hrdinové Hvězdných válek, Návratu do budoucnosti či Krotitelů duchů. Samozřejmostí je i koutek, ve kterém si mohou děti vybudovat vlastní stavby. Více naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Tajemství rodokmenu

Moravská galerie v Brně zve na výstavu, v jejímž rámci se budete zabývat rodokmenem. Nepůjde ovšem o žádné nudné bádání v knihách, s dětmi si vytvoříte vlastní rodovou linii. S pomocí zkušeného dohledu zvládnete základy kresby pomocí dávných metod výtvarného umění. Vstupné na akci je 60 korun. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Dětský karneval

Zavítejte s dětmi na nedělní karneval do kulturního domu v Lošově u Olomouce. Bude se hlavně soutěžit, vyhlašovat nejkrásnější maska, ale nikdo nepřijde zkrátka - odměna čeká na všechny. Připravena je i tombola a další doprovodný program. Více se dozvíte zde.

Zlínský kraj

Sobota na trampolínách

Toužíte prožít trochu aktivnější sobotu, ale na procházku se vám nechce? Zkuste si zaskákat na trampolínách pod vedením zkušené lektorky. Tato aktivita šetří klouby a navíc je vhodná jak pro dospělé, tak pro děti. Ty se navíc budou moci dostatečně vyřádit a zajisté se unaví, takže vás po zbytek dne nebudou zlobit. Akce se koná v DDM Astra ve Zlíně. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Zázraky vesmíru

V sobotu bude mít v ostravském Planetáriu premiéru pořad Zázraky vesmíru. Skrze něj budete moci podniknout cestu časem. Díky kosmickým dalekohledům, které zaznamenávají světlo z vesmíru, se teď můžete přenést do období velkého třesku. Začíná se v 17:00 hodin. Více najdete zde.