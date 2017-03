Někdejší obchod s keramikou v Betlémě se stal hotelem jménem The Walled Off a svým hostům má u kontroverzní bariéry nabídnout něco jiného než luxus a pohodlí. Budova je zároveň galerií, muzeem a protestem vůči utlačování Palestinců Izraelem.

Hotel v palestinském městě vznikal zhruba 14 měsíců a Banksy jako vždy zapojil do projektu své výmluvné, brilantní umění. Ve dveřích budovy zařízené v koloniálním stylu vítá hosty opičí portýr přikovaný ke vchodu, na zdech v jídelně visí kamery jako lovecké trofeje.

V každém pokoji hosté najdou Banksyho dílo. Příjemné pocity z děl ale rozhodně nezískají.

FOTO: Profimedia.cz

Gentlemanský klub si ve světle svíček užívá přízračnou hru piana. V deseti pokojích s výhledem na šedé betonové bloky zdi, do kterých jen minimálně během dne svítí slunce, zdobí Banksyho graffiti. Mezi nimi nejvíce bere dech obraz izraelského vojáka a maskovaného palestinského mladíka, kteří spolu vedou polštářovou bitvu.

Návrat Banksyho umění do Betléma

Banksy, který si velmi pečlivě střeží svou identitu, do Betléma přišel před více jak deseti lety a už tenkrát zeď, která je mezinárodně pokládána za ilegální akt a útisk vůči Palestincům, pomaloval sérií svých graffiti. „Zdi jsou teď v kurzu, ale já jsem se o ně zajímal ještě předtím, než je Trump udělal cool,“ uvedl v prohlášení Banksy.

Jeho renomé do hotelu nejspíš přitáhne řadu hostů, ovšem umělec by si přál, aby lidé z The Walled Off odcházeli nejen se selfie fotkou. „Je to tříposchoďová léčba fanatismu s omezeným parkovacím místem,“ dodal.

Hotel stojí necelých pět metrů od samotné zdi.

FOTO: Profimedia.cz

Izraelci začali zeď stavět už v roce 2002 jako reakci na povstání Palestinců, kteří na protest proti okupaci otřásali izraelskými městy sebevražednými bombovými útoky. Ironií ovšem bylo, že se na její stavbě podíleli v největší míře Palestinci kvůli velmi nízké nezaměstnanosti na jejich území.

Oprávnění celé stavby je dnes stále diskutabilní a Haagský tribunál odsoudil její existenci. Nejen Palestinci se dnes na betonovém povrchu vyjadřují k tragickému světu kolem sebe. Banksyho hotel má přitom uvítat hosty z obou stran konfliktu i celého světa.

Kolem busty s maskou přes nos se valí oblaka slzného plynu.

FOTO: Profimedia.cz

Kromě Banksyho uměleckých kousků hotel představuje tvorbu Palestinců i izraelských umělců, která v připojeném muzeu vypráví pohnutou historii zdi. „Jestli vás tohle nezasáhne, tak to prostě nechápete,“ říká Gavin Grindon z Univerzity v Essexu, který na hotelu s Banksym spolupracoval. „Doufejme, že se stane zajímavou destinací pro turisty, kteří se chtějí něco dozvědět o Palestině.“

Hotel bude v provozu od 20. března a pokoje si budou moct hosté rezervovat přes internet.

FOTO: Profimedia.cz

„Banksy v této budově udělal skoro všechno. Téměř všechny malby, které uvnitř vidíte, jsou jeho – byl zapojen do všeho, co tu okolo sebe vidíte. Takže je to ve skutečnosti Banksyho hotel,“ řekl manažer The Walled Off hotelu Wissam Salsa. Od 20. března se podnik otevře návštěvníkům a na rozdíl od starších Banksyho uměleckých projektů bude trvale v provozu.