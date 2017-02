O tom, že ojedinělá atrakce turisty i místní přitahuje a baví, svědčí i to, že se od spuštění zvedla návštěvnost věže o 30 procent. Postavit ovšem kluziště v takové výšce se neobešlo bez určitých technických komplikací. „Nevýhodou mrakodrapu je, že výtah tu jezdí jen do 56 podlaží a další tři patra musí všichni po svých. Takže se tým konstruktérů dost nachodil,“ konstatuje Caroline Delaireová z vedení Montparnasse Tower.

Bruslení v oblacích je nevšedním zážitkem především pro turisty z cizích zemí, obzvláště ze zámoří, ale pohled na Paříž z vrcholu věže si nenechali ujít ani místní. „Ne každý den si můžete jít zabruslit do takové výšky. Když je krásně, jako třeba dnes, je odsud výhled na celé město. Tak jsme využili příležitosti,“ řekla pro Reuters návštěvnice Maude, která přišla se dvěma dětmi.

Ledové kluziště se veřejnosti otevřelo 10. února a v provozu bude až do 5. března — záviset bude ovšem také na teplotních podmínkách. Obleva, která v půlce měsíce zastihla Evropu, není pro bruslení úplně ideální. Cena vstupného se pohybuje od 9,50 do 15 eur, tedy zhruba od 250 do 400 korun.