I letos se turisté dočkali jedinečného období, kdy se vodopád Yosemitského národního parku na pozadí žulové skály mění na řeku žhavé lávy. Tenhle magický trik je zcela hříčkou přírody, která bude po několik týdnů do kalifornského parku k večeru lákat stovky návštěvníků.

Jednu z prvních výjimečných fotografií vodopádu Horsetail, jehož jméno v překladu doslova znamená „koňský ohon“, letos zdokumentovala fotografka Sangeeta Deyová, která 15. února čekala celý den, než se k večeru pročistilo nebe a slunce se přiblížilo k západu.

„Když se sluneční paprsky blížily k vodopádu, tak jsem konečně viděla, jak se mění jeho barva,“ popsala svůj zážitek pro National Geographic. „Rozzářil se do zlatých, červených a oranžových barev a já jsem nemohla udržet slzy, protože to bylo skutečně nádherné.“

Kalifornie letos bojuje s následky velké nadílky sněhu, která začíná tát a způsobuje ničivé záplavy. I v řekách parku je v současnosti vydatné množství vody - právě ta a dobré počasí jsou podmínkami pro vytvoření neuvěřitelného fenoménu, který trvá jen pár minut, než zapadne slunce. Hořící vodopád měřící 470 metrů je možno spatřit z východní strany žulového útesu El Capitan, ke kterému vede turistická stezka z Twin Bridges.

