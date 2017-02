Údolí, které se pro Američany stalo jednou z nejpopulárnějších letních destinací Colorada, poprvé objevili evropští kolonizátoři na konci 18. století. Před jejich příchodem v údolí Estes Park trávily léto původní indiánské kmeny. Kromě těch zde i dnes dávají dobrou noc jeleni se srnkami, divoké krůty a méďa Smokey.

Medvídek Smokey návštěvníky parku každý rok upozorňuje na stupeň nebezpečí vzniku lesních požárů.

FOTO: Veronika Doleželová, Novinky

Zima je k Estes Parku drsná, a proto turistická sezóna obvykle končí s odchodem podzimu. Dnes už ale i v zimě láká Estes Park zájemce o zimní turistiku — výlety na sněžnicích, lezení po ledových stěnách či běžky.

Hlavní proud turistů vypukne vždy v létě, ovšem pokud chcete zažít Estes Park skvostně zbarvený do všech odstínů zlaté a červené, podzim je ten správný čas. Dny jsou tu horké a suché, noci naopak velmi chladné. Není divu, nadmořská výška je zde 2293 metrů a Colorado samotné leží v celkově suchém stepním podnebním pásmu.

Nejlepší období, kdy vyrazit do Rocky Mountains (Skalistých hor), připadá na podzim, kdy příroda mění svůj kabát do okázalých zlatých barev.

FOTO: Veronika Doleželová, Novinky

Národní park Rocky Mountains (Skalisté hory) odtud můžete pokořit hned několika způsoby — v bugině s průvodcem, na čtyřkolkách, v raftech, s horolezeckou výbavou či pěšky jako každý jiný smrtelník.

Ovšem říká se, že z koňského hřbetu je nejkrásnější pohled na svět. Zážitek z jízdy, při které se před vámi otevírají údolí chráněná vrcholky hor celoročně obsypané sněhem, opravdu bude stát za to. Stájí je v Estes Parku hned několik a nabízí krátké hodinové vyjížďky, nebo i celodenní výlety do národního parku.

Na koních zdejší krajinou putovali už první kolonisté, dnes takto Skalisté hory můžete poznat i vy.

FOTO: Veronika Doleželová, Novinky

Hotel, co vyděsil i Stephena Kinga



Možností ubytování je tu nespočet, velmi populární je chatková kolonie YMCA of the Rockies, která je vhodná především pro rodiny s dětmi. Když jste ale v Estes Parku, nemůžete jen tak minout pověstný Stanley hotel.

Nad Estes Parkem stojí už 108 let a díky překrásné koloniální architektuře patří mezi ty nejslavnější hotely amerického západu vůbec. Na jeho slávě se ale v posledních letech podepsal především spisovatel Stephen King — toho pobyt v hotelu prý natolik zděsil, že ho inspiroval k sepsání knihy Osvícení.

Výhled z pokoje hlavní budovy Stanley hotelu. Bludiště, které odkazuje na Kingovo Osvícení, má spíš symbolickou a okrasnou funkci.

FOTO: Veronika Doleželová, Novinky

Hotel sám se ve filmové adaptaci s Jackem Nicholsonem neobjevil (můžete jej aspoň vidět ve filmu Blbý a blbější s Jimem Carreym), na pokojích se ale aspoň pro znavené turisty Osvícení přehrává ve smyčce v televizi.

Pompézní, luxusní a ještě v něm prý straší. Do Stanley hotelu i dnes míří experti na detekování paranormálních jevů.

FOTO: Veronika Doleželová, Novinky

Spát ve Stanley hotelu prý jen tak každý nedokáže. Krom toho, že za pokoj zaplatíte přes 400 dolarů za jednu noc, tu prý i bez Kinga údajně straší duchové. Zlověstný dojem hotel vyzařuje především o Halloweenu, kdy ho majitelé obloží červenými světly a nechají jej rudě zářit nad Estes Parkem. Jakýkoliv strach ale můžete zapudit v pohodlném, luxusním whiskey baru v přízemí.

Minipivovarové bláznovství



Když už budete mít dost nočního skřípotu a vrzání stařičkého, přesto překrásného Stanleyho, v městečku pod ním přijdete na jiné myšlenky. Hlavní třída Elkhorn Avenue žije hospůdkami, restauracemi a obchůdky se suvenýry a sladkostmi. Vzduch tu voní cukrovou vatou a jablky v karamelu — je to jako skočit do stroje času a vrátit se do dětství.

Kde se ale bezpochyby zastavil každý, kdo městečkem prochází, je putovní pivní bar The Barrel. Colorado se v posledních deseti letech zbláznilo do minipivovarů a The Barrel je výsledkem téhle vášně. Na pípě tu během svého provozu otočí až 64 lokálních i mezinárodních pivních specialit.

A samozřejmě ty z okolí jsou nejlepší. Například pivovar Estes Park vám nabídne Stanley Hotel Redrum Ale nebo Longs Peak Raspberry Wheat. The Barrel patří mezi nejoblíbenější mladé podniky v Estes Parku, otevírá na sklonku března a dubna a obsluhu končí v listopadu.