Zařízení v sobě kombinuje jiný oblíbený japonský fenomén — kapslový hotel. Jeho hlavní myšlenkou jsou malé pokojíčky, které kromě postelí prakticky nic jiného nenabízejí. Někomu to může připadat až moc minimalistické a stísněné, pro knihomoly to však může být učiněný ráj, jelikož pokoje se mnohdy nacházejí hned za stěnou s poličkami. A který milovník literatury by nechtěl mít pokoj zabudovaný hned v knihovničce?

Z knih, kterých se v hotelu nachází přes 3200, jsou vyrobeny také dekorace nebo lustry. V zařízení nemusejí hosté jen přespat, mohou sem zajít i přes den, aby si odpočinuli nebo se zúčastnili hromadného předčítání. „Hodně návštěvníků se tu zdržuje v jedné velké místnosti, kde odpočívají nebo spolu diskutují o knihách,“ tvrdí studentka Natsuki Sunová, která si v hotelu ráda dává oraz od studií na vysoké škole.

Dobrý kompromis



Nejsou to ovšem jen Japonci, kteří do hotelu míří. Jelikož jsou knihy v mnoha jazycích, své útočiště tu našlo už i spousta zahraničních turistů. Jedním z nich byla i Australanka Suetha Dasová. Ta tvrdí, že kapslové hotely jí obyčejně přijdou svou stísněností až strašidelné. „Tohle je dobrý kompromis. Není to tak malé, máte spoustu prostoru, a pokud navíc milujete knihy, je to naprosto ideální místo k noclehu a odpočinku,“ řekla pro agenturu Reuters.

Hotel má celkem 60 kapslí, některé z nich jsou více skryté — jsou pro ty, kteří nechtějí být ničím rušeni. Každá kapsle je vybavená matrací a čtecí lampičkou. Ubytovací zařízení, které se otevřelo před rokem a půl, si účtuje za noc od 3800 do 4800 jenů, v přepočtu od 855 do 1080 korun. Denní návštěvníci pak zaplatí 500 jenů za hodinu, zhruba 112 korun za hodinu.