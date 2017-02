Růst turistiky v Positanu nastal až v 50. letech minulého století. Pomohla tomu návštěva amerického romanopisce Johna Steinbecka, který o městečku uveřejnil článek v časopisu Harper’s Bazaar. Napsal v něm, že se jedná o snové místo, které se zdá až nereálné, ale pouze do doby než z něj odjedete. Svým výrokem se postaral o to, že se Positano dostalo do hledáčku cestovatelů a zůstává v něm prakticky dodnes.

A nelze jim to zazlívat. Panensky modré moře doplňuje klasická jihoitalská architektura. Barevné domky jsou navíc postaveny kaskádovitě na jednom ze zdejších svahů, který protkává šťavnatá zeleň, a město je díky tomu velmi fotogenické. Nachází se navíc na čarokrásném pobřeží Amalfitana, které je pro své přírodní krásy zapsáno od roku 1997 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Nejen za dne, ale i za soumraku dokáže Positano okouzlit.

FOTO: Profimedia.cz

Zajímavostí je také zdejší převýšení. V úrovni moře je to logicky nula metrů, naopak nejvyšší bod leží ve výšce 1444 metrů nad mořem. Panorama ovšem není to jediné, co návštěvníky do Positana táhne, je to také chladivý mořský vzduch, a když nestačí k osvěžení vánek, postará se o něj oblíbený ovocný likér limoncello, vyráběný z citrónové kůry.

Kousek k Pompejím i na Capri



Založení Positana se datuje už do období Římského impéria, kdy byla oblast osídlená díky příznivému klimatu. Vždy ale bylo poměrně chudou osadou. Později ve středověku, kdy zažilo největší rozmach, bylo součástí takzvané námořní Amalfinské republiky.

Zhruba v polovině 19. století zažilo městečko těžké časy, protože velká část obyvatel emigrovala do USA. Je paradoxní, že o 100 let později to byl právě Američan, kdo k Positanu pozornost opět přitáhl.

Městečko leží na krásném pobřeží Amalfitana.

FOTO: Profimedia.cz

Přestože má městečko malou rozlohu a dnes zde žije něco kolem 3000 obyvatel, nachází se zde osm kostelů. Nejdominantnějším je ten hned u pobřeží, Chiesa Santa Maria Assunta, který je zasvěcen — jak už název napovídá — Panně Marii. Založen byl počátkem 19. století.

Na Positanu je pozitivní také dostupnost. Nedaleko leží správní centrum oblasti Kampánie, město Salerno, více na cípu pak leží Sorrento. Neapol je vzdálená zhruba 60 kilometrů, slavné Pompeje necelých 40. Trajektem se dá z Positana vyplout na nedaleký ostrov Capri.