„Pro nejmenší cestující, kteří cestují se svými rodiči a prarodiči na hlavním koridoru Praha–Pardubice–Olomouc–Ostrava–Žilina, jsme připravili ve vybraných vagónech s dětským kinem novou motorickou hru. Mašinka Ella a jeden připojený vagónek jsou vybaveny pohyblivými částmi a pro něco větší děti je zde připraveno i malé dětské počítadlo,“ tvrdí člen představenstva Českých drah Michal Štěpán.

České dráhy v letošním roce vypravují i řadu dalších modernizovaných vozů s vyhrazenými oddíly, ve kterých jsou rozkládací stoly nebo elektrické zásuvky a rodiče s dětmi v nich mohou například malovat nebo hrát stolní hry. Tyto vozy jezdí například na tratích z Prahy do Chebu přes Plzeň či Ústí nad Labem, z Prahy do Českých Budějovic nebo z Brna do Ostravy. Vagóny jsou zvenčí polepeny postavičkou dětského maskota, slona Elfíka.

Vlaky s dětským kinem spustily České dráhy už před několika lety, v současnosti fungují na trasách Praha–Žilina a ve vlacích Railjet na lince Praha–Vídeň a promítají kreslené grotesky a pohádky. Mimo tyto soupravy jezdí z Prahy do Slaného také víkendový cyklohráček, ve kterém cestu ukrátí také mnoho deskových her nebo i stavebnice či knížky.