Restauraci Pingoo je půjčil indonéský safari park v oblasti Cisarua, který leží dvě hodiny od Jakarty. Tučňáci v restauraci patří už ke třetí generaci těchto ptáků, kteří vyrostli mimo své přirozené prostředí. Zvířata ale nejsou žádnou obyčejnou atrakcí a nejsou ani držena v bídných podmínkách — v dostatečně velkém výběhu jich žije jen šest a jsou pravidelně krmena.

Ačkoli se podnik nachází v obchodním centru, chovatelé si zakládají na tom, že se tučňákům dostane té nejlepší možné péče. „Kromě toho, že pravidelně kontrolujeme složení vody, všechny systémy fungují nezávisle na obchodním centru. Po celých 24 hodin běží elektřina i filtrace bazénu,“ řekl mluvčí projektu Leo Lumanto.

Zhruba v půlce ledna proti restauraci ovšem protestovali ochránci zvířat, kteří tvrdí, že tučňáci patří do divočiny a do více adekvátního prostředí. Podle jednoho z členů by se měl podnik soustředit především na jídlo, nikoli na show se zvířaty. Navzdory protestu však přitahuje restaurace stále více hostů.

Vzdělání hrou

Cílem celého projektu není poskytnout návštěvníkům jen obyčejné rozptýlení, ale především jim zvířata přiblížit. „Jde nám hlavně o děti. Naší hlavní myšlenkou je totiž vzdělávání zábavnou a neotřelou cestou. Restaurace je pouhým zlomkem projektu, při kterém se v Jakartě otevře velké akvárium,“ uvedl Lumanto.

V rámci vzdělávacího programu mohou návštěvníci tučňáky dvakrát za den nakrmit. Do světa „za sklem“ jsou ale puštěni jen malé skupinky zhruba o třech lidech, které se mohou se zvířaty setkat tváří v tvář.

Mnoho návštěvníků do restaurace míří právě s dětmi, které jsou podle dosavadních zkušeností tučňáky naprosto fascinovány. „Moc se mi to líbí. Žijeme ve městě, kde máme málokdy možnost spatřit zvířata, natož tučňáky. Děti je mohou znát z knížek, ale možnost spatřit je naživo, je pro ně úplně nová,“ uzavírá jedna z návštěvnic. V restauraci mají být tučňáci minimálně po dobu dalších dvou let.