Moderní svět na kraji oázy Siwa skutečně nehledejte. Adrere Amellal je obklopen písečnými dunami, solnými jezery a životodárnou oázou, bujícími olivovníky a palmami. V okamžiku, kdy návštěvníci překročí práh hotelu, ohromí je fakt, jak moc je toto místo vytržené z časů dávno minulých.

Po spalující cestě pouští tu na hosty čeká bazén plný studené vody čerpané z podzemního pramene, klimatizaci ale uvnitř hotelu nenajdou. Tradiční jídlo připravuje místní kuchyně ze surovin vypěstovaných v okolí a pokoje k večeru osvítí světlo svíček či petrolejových lamp. Hosté tu navíc přestávají být otroky telefonů a počítačů, protože elektřina nebo internet zde prostě není.

Adrere Amellal v jazyce Berberů znamená „Bílá hora“, čímž komplex odkazuje k hoře, v jejíž blízkosti je postaven. Leží ve vesnici Jaafar, která své jméno údajně získala po šejkovi, jenž zde prý založil první usedlost a je v Jaafaru i pohřbený. Veškerý materiál pro výrobu nábytku a doplňků v prostorách hotelu je přírodní. Postele i noční stolky jsou vyřezané ze solného kamene, stejně tak i doplňky v celém komplexu.

