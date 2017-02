Letadlo na Nový Zéland vyrazilo v neděli a dorazit má v pondělí v 7:30 hodin tamního času, tedy v 19:30 středoevropského. Během cesty překoná deset časových pásem. Zatímco let z Dauhá do Aucklandu zabere zhruba 16 hodin a 20 minut, zpáteční je o 70 minut delší kvůli větrům ve velké nadmořské výšce.

Katarské aerolinie v současnosti tedy drží rekord v nejdelší komerční lince časem stráveným na palubě. Na kilometry je ovšem nejdelší spojení z indického Dillí do San Francisca v USA, pasažéři na palubě letadla urazí 15 298 kilometrů. Oproti letům Qatar Airways ale cestující na palubě stráví „jen” 14 hodin a 30 minut, jak uvedl portál Times of India.

Dosavadní rekord v nejdelší komerční lince měly aerolinie Emirates na trase z Dubaje do Aucklandu. Ani Qatar Airways prvenství ovšem neudrží dlouho. Singapore Airlines chtějí totiž od roku 2018 obnovit lety do New Yorku, při kterých pasažéři stráví ve vzduchu přes 19 hodin.