Rodný dům herecké legendy 50. let bude zpřístupněn veřejnosti

Je to už víc než 30 let, co svět opustila jedna z nejkrásnějších hereček 50. let. Na Grace Kellyovou, ikonickou krásku a monackou kněžnu, nelze jen tak zapomenout. Na památku své matky chce princ Albert v příštím roce zpřístupnit veřejnosti její rodný dům.