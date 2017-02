Hotelový komplex Attrap'Reves vypadá jako z pohádkového snu. Jeho hosté si v objetí přírody užívají překrásný výhled na noční oblohu, nemusí se ale přitom nutně vzdát moderního pohodlí.

Nevšední koncept vytvořila před více jak sedmi lety rodina majitelky Murielle Giovansili. Každý bublinový stan je vyrobený z recyklovaného materiálu, může v sobě ubytovat dva hosty a nijak závažně nezatěžuje přírodu.

Hotel nabízí celkem pět pokojů zařízených v různých stylech, jeho personál je ale připraven vyhovět každému speciálnímu přání. Bubliny jsou neustále dofukovány a zásobeny čerstvým vzduchem. Hosté také v každém pokoji mohou použít teleskop, se kterým v noci mohou obdivovat hvězdnou oblohu.

