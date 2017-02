Neobvyklá restaurace nazvaná díky svému tvaru The Pearl neboli Perla, není vzhledem ke svému charakteru nijak levnou záležitostí. Na druhou stranu však není vzhledem k nabídce ani cenově přemrštěná. Za 99 eur, což je přes 2500 korun, se jedné osobě dostane kompletní hostiny, která zahrnuje například salát s humrem, foie gras nebo také pravé šampaňské.

Do útrob kapsle musí hosté nejdříve doplavat. Samozřejmě v plné potápěčské zbroji.

FOTO: Yves Herman, Reuters

„Vždy jsem byl velký nadšenec do potápění, proto jsem před 12 lety otevřel tento bazén. Chtěl jsem, aby měl každý možnost naučit se potápět v dobrých podmínkách,“ řekl pro Reuters John Beernaerts, který stojí i za současnou restaurací. Ta podle něj navozuje pocit plodu v děloze, jelikož jsou hosté obklopeni pouze vodou. „Mohou si povídat, diskutovat, ale nade vše se budou cítit ničím nerušeni jako na úplném počátku života,“ dodal.

Nezkušení dostanou lekci potápění



Jídlo nosí hostům potápěči a je samozřejmě umístěno ve speciálních voděodolných boxech. Uvnitř kapsle je možné zcela normálně dýchat, jelikož do ní proudí kyslík.

Číšníci-potápěči nosí jídlo ve speciálních voděodolných boxech.

FOTO: Yves Herman, Reuters

Zákazníci, kteří se nikdy předtím nepotápěli, jsou navíc před vchodem do Perly krátce vyškoleni, aby zvládli do jejích útrob doplavat s veškerým vybavením. „Já a má přítelkyně jsme se cítili doslova jako ryby ve vodě. Je to opravdu unikátní zážitek, na který nezapomeneme do konce života,“ tvrdí jeden z hostů Nicolas Mouchart.

Na konceptu restaurace a jejím následném vybudování se pracovalo déle než rok. Kromě vizuální stránky bylo nutné vymyslet, jakým způsobem dostat do kapsle jídlo, aby stále vypadalo přitažlivě a dobře. Od doby, co Perla otevřela, v ní jedlo už 16 lidí — projekt tedy zatím slaví úspěch.