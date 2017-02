Praha



Africký den

Dorazte s dětmi v sobotu do Náprstkova muzea, kde se uskuteční výtvarná dílna na téma Afrika. Poznáte nejznámější zástupce tamní fauny a také významné národní parky. Součástí bude i vyprávění o afrických zvířatech a děti si v průběhu vytvoří svojí malou zoologickou zahradu. Vstupné je 80 korun, místo je nutné si předem rezervovat. Další informace zde.

Tvořivá dílna

Na den plný hraní, zábavy a vytváření můžete vyrazit do Dětského centra Ptáček. V sobotu bude na programu zimní tematika, vyrábět se budou zimní dekorace. Dílny jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 12 let a s lektory pracují samostatně. S sebou jim nezapomeňte sbalit přezůvky, svačinu, pití a pracovní oděv. Více najdete zde.

Sobotní pohádka

Co by to bylo za sobotu bez pohádky? V Branickém divadle se dopoledne odehraje představení O kouzelné kuličce, inscenace navazuje na tradici jarmarečních divadelníků a kejklířů, můžete se těšit na různé artistické techniky, živou hudbu nebo i loutkoherectví. Cena za vstupenku je 90 korun. Více zde.

Středočeský kraj

Život hmyzu

Nahlédnout do života miniaturních tvorů můžete v sobotu během zážitkového odpoledne v Muzeu dětem v Kolíně. Pro malé i velké je zde přichystána výstava Společenský život hmyzu s odborným komentářem. Dozvíte se například, kteří zástupci hmyzí říše jsou nejstarostlivější rodiče nebo kteří tvorečci mají své paní učitelky. Podrobnosti naleznete zde.

Pohádkové prohlídky

Na zámku v Mníšku pod Brdy proběhnou v sobotu i v neděli pohádkové prohlídky s královnou Elsou. Budou plné pohádek a program na vás čeká i po jejich skončení. Můžete totiž navštívit kouzelné sklepení či výtvarný ateliér. V oba dny začínají prohlídky v 13:15 a místo je nutné si předem rezervovat. Více zde.

Jihočeský kraj

Tajemná Indonésie

Chtěli byste se podívat do daleké Indonésie? Když už ne do té skutečné, můžete zavítat na výstavu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V jeho prostorách totiž vyrostla unikátní džungle s vodopády i živými zvířaty. Navštivte skrze expozici deštné lesy Nové Guineje či Šalamounových ostrovů. Odhalíte záhady, rituály i zvyky divokých míst naší planety. Další informace o výstavě najdete zde.

Plzeňský kraj

Pozorování zvěře

V zimní oboře u obce Srní se až do konce března můžete vydat na pozorování lesní zvěře. To probíhá pod dohledem Správy národního parku Šumava a je potřeba se na něj předem registrovat. Budete mít však možnost spatřit třeba nejsilnějšího jelena, kterému se přezdívá Král lesa, nebo další lesní zvířata. Sraz účastníků je vždy před Hotelem Vydra. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Kouzelnická show

V neděli se v karlovarském dětském centru Hopa Hopa uskuteční velkolepá a zábavná kouzelnická show. A ne ledajaká, děti si při ní vyčarují i živá zvířátka, která si budou moci pohladit a pochovat. Mimo to se naučí i další kouzla a užijí si spoustu legrace. Kapacita je omezená, pořadatel doporučuje přijít minimálně dvě hodiny před zahájením. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Jarní prázdniny v zoo

V pátek začínají dětem v Děčíně prázdniny. Při této příležitosti si tamní zoo nachystala speciální program. Až do 12. února budou v areálu nejrůznější stanoviště, na kterých budou děti plnit soutěžní úkoly a budou moci vyhrát zajímavé ceny. Všichni jedničkáři mohou navíc využít také vstupu zdarma. Další informace zde.

Liberecký kraj

Vědecké prázdniny

Jarní prázdniny dorazí i do Liberce a od tohoto pátku je připraven speciální program v zábavním parku iQlandia. Těšit se můžete na vědecké show a ukázky v laboratoři. Stanete se dobrým vynálezcem nebo šíleným vědcem? Objevte tajemství vědy na workshopech nebo se nechte unést show plnou napětí, výbuchů a ohňů. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Zážitkový den

V sobotu se v Deštné uskuteční zážitkový den, kde si budete moci vyzkoušet nejnovější snowboardy nebo lyže, a zúčastnit se několika soutěžních disciplín. Spolu s dětmi se můžete zúčastnit také zábavného cvičení s Jakubem Bínou, známého z pořadu internetové televize Stream Zpátky na vrchol. Program však chystá i mnoho dalšího. Podrobnosti najdete zde.

Pardubický kraj

Masopustní průvod

Ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska se v sobotu odehraje masopustní rej. Prožijte tradiční obyčej, který je od roku 2010 součástí dědictví UNESCO. Těšit se můžete na průvod masek, nejrůznější obřady, které se k tradici pojí a připravena je také expozice masopustních masek. K zakoupení budou i nejrůznější upomínkové předměty, a pokud ne děti, tak rodiče určitě zaujme staročeská zabijačka. Další informace zde.

Vysočina

Jedničkáři do zoo

Školáci, kteří si odnesli vysvědčení se samými jedničkami, mají možnost využít volného vstupu i do jihlavské zoo. Akce trvá od pátku do neděle. Smutnit nemusejí ani ti, kteří nemají tak vzorové vysvědčení. Děti, které mají nějakou tu dvojku, mohou využít 50procentní slevy, a tak za vstup zaplatí pouze 25 korun. Více zde.

Jihomoravský kraj

Festival řízků

Řízky jsou bezesporu jednou z nejoblíbenějších českých klasik. Od pátku do neděle se uskuteční jejich festival na Bukovanském mlýně v Bukovanech zhruba hodinku od Brna. A jelikož jsou na tom řízky podobně jako třeba guláš či svíčková - každý má ten svůj recept - ochutnat budete moci třeba vídeňský telecí řízek nebo i zeleninový a rybí. Rodiče budou moci jídlo spláchnout pivem uvařeným speciálně pro tuto akci. Více naleznete zde.

Olomoucký kraj

Prázdniny s krysáky

Přijďte si s dětmi užít zasloužené pololetní prázdniny do šumperského muzea. Od rána do pozdního odpoledne je zde připravena výtvarná dílna k výstavě Krysáci. Kromě vyrábění si budete samozřejmě moci prohlédnout celou expozici, ale také si pohrát. Vstupné je jednotné a činí 30 korun. Více zde.

Zlínský kraj

Pololetky v muzeu

U příležitosti pololetních prázdnin čeká na školáky v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí pestrý program. Vyzkoušejte si kreativní tvorbu obrázků pomocí barevného písku a užijte si mnoho zábavy. V enviromentálním středisku Modrásek probíhá paralelně také hravé tvoření a řada přírodovědných her a kvízů. Další informace naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Závody na lyžích

Vypravte se v sobotu do Frenštátu pod Radhoštěm, kde budou děti soutěžit ve sjezdu a skocích na lyžích. Program začíná v 13:00 hodin na dětské sjezdovce. Kromě toho se ale celé odpoledne bude závodit také v šestiboji anebo se bude nesoutěžně sjíždět svah na pneumatikách. Akci zakončí dětská diskotéka. Své síly mohou poměřit i dospělí, a to ve velevýdrapu do skokanského můstku. Akce je zdarma. Více se dozvíte zde.