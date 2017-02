Do oběhu bylo vypuštěno přes 50 000 mincí, je na nich vyražená stará lanová dráha. Jméno nese měna po lyžařské oblasti, která se nad vesnicí Les Diablerets nachází. Její funkce je ovšem pouze dočasná, platná je do konce letošního dubna, tedy do konce lyžařské sezóny, a platit s ní jde ve všech obchodech či restauracích ve vesnici.

Tyto mince nyní kolují v oblasti vesnice Les Diablerets mimo běžné švýcarské franky.

FOTO: swissinfo.ch

Tamní úřady se snaží lyžařskou oblast Isenau udržet v chodu i poté, co ztratily nárok na finanční podporu od správních orgánů kantonu, píše BBC s odkazem na webové stránky resortu. Členové výboru, který se snaží oblast vzkřísit, doufají, že dočasná měna jim s problémy pomůže a udrží resort i nadále v chodu. Část financí vytěžených z prodeje mincí by pak měla být použita na stavbu nové lanovky.

Alternativní platidla i jinde



Podobné dočasné měny se objevují i v dalších menších střediscích Švýcarska, nebo i dalších zemích. Zatímco některé je tolerují, třeba včetně Velké Británie, v Rusku se obdobná myšlenka s úspěchem nepotkala. V roce 2015 byl jeden tamní muž dohnán před soud kvůli vytvoření alternativní měny nazvané kolion. Ta se používala mezi farmáři z jeho oblasti a nehrozilo u ní riziko inflace. Její kurz byl totiž stanoven na pět kolionů za kýbl brambor.