V pondělí 30. ledna v 9:15 ráno se začal psát kus letecké historie. V den, kdy novinové titulky plnily tvrdá americká omezení, včetně zákazu příletu pro občany některých zemí, se ve Skotsku událo něco diametrálně odlišného. Neočekávaným dějištěm bylo letiště u města Campbeltown na jihozápadě země. Vyletělo odsud letadlo bez bezpečnostní kontroly pasažérů či jejich zavazadel. A to je něco, co Velká Británie nepamatuje bezmála 50 let.

Let společnosti Loganair číslo 6844 se vznesl do vzduchu s 15 pasažéry na palubě, cílovou stanicí pak byla skotská metropole Glasgow. Ani jeden z pasažérů nebyl na letišti kontrolován, stejně tak jako jejich zavazadla. Pravidla zákazu převážení ostrých objektů, zbraní či většího množství tekutin na palubě sice platila i během tohoto letu, ale cestujícím stačilo slovní ujištění, že nic takového nepřevážejí.

Úřady krok posvětily



Britská média informovala, že je to zřejmě poprvé, co někdo proklouzl legálně bez kontrol letištěm až na palubu běžného linkového letu od počátku 70. let. Pak se již Velká Británie přizpůsobila opatřením Spojených národů, která přišla ve snaze zabránit únosům letadel.

„Na těchto nových změnách jsme se dohodli s ministerstvem dopravy a národním úřadem pro letectví. Samozřejmě i nadále považují bezpečnost za pilíř cesty všech pasažérů,” uvedl zástupce společnosti Highlands and Islands Airports Ltd (HIAL), která letiště provozuje.

Ne všichni jsou ale změnou, která se týká Campbeltownu a dalších dvou ostrovních letišť, nadšení. Odborníci z odborů tvrdí, že tento krok činí teroristický čin výrazně více pravděpodobným. Zdůrazňují navíc i to, že cesta z těchto letišť směrem do Glasgow vede blízko od velice rizikových komplexů, jakými jsou jaderná elektrárna či budovy ministerstva obrany.

Odborník na bezpečnost je pro



„Každý tu zná každého velmi dobře. Valná většina pasažérů tyto lety využívá čistě jako takový místní 'autobusový spoj'”, reagoval ředitel aerolinek Loganair Jonathan Hinkes, který s odbory nesouhlasí. Podle něj se nemůžou jednotné požadavky svorně vztahovat na všechna letiště, protože má každé jiné potřeby.

A oporu v mírnějším přístupu vůči pasažérům našel u předního odborníka na leteckou bezpečnost Philipa Bauma.

„Nepřítelem efektivní bezpečnosti je rutina a předvídatelná bezpečnostní opatření. A kde jinde postupovat podle behaviorální analýzy než v komunitě, kde se všichni navzájem znají a kde se lehce odhaluje netradiční chování? Nebude se konat jen rutinní prohlídka a personálu nic nebrání nějakou osobu zkontrolovat, kdyby snad pochybnosti přece jen vyvstaly,” zdůraznil Baum.