Tipy na cestu

Jak se tam dostat

Z Prahy do Seebodenu trvá jízda autem kolem šesti hodin, vede přes České Budějovice, Linec, Salcburk a Gmünd. Z Brna je nejlepší jet přes Vídeň, cesta je asi o půl hodiny kratší. Na dálnici v Rakousku musí mít osobní auto dálniční známku. Ta desetidenní stojí 8,80 eura.

Na kolik to přijde

V roce 2017 je možné po celý leden a od 6. března do konce sezóny využít mnoha výhodných nabídek na lyžování kolem jezera Millstätter See. Například za čtyři noci zde strávené se platí cena jako za tři noci, navíc klient dostane i čtyřdenní skipas na Goldeck a Millstätter See s mnoha výhodami pro jeho držitele. Ceny začínají na 179 eurech (asi 4900 korun) na osobu.

www stránky

millstaettersee.com

sportberg-goldeck.com

austria.info