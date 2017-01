Na rakouský Stubai jezdí nejmodernější lanovka v Alpách

Pokud plánujete vypravit se kvůli lyžování například do Rakouska, sjezdovky nemusí být to jediné, co upoutá vaši pozornost. Na Stubaiském ledovci byl totiž nedávno zahájen provoz nejmodernější a zároveň nejdelší lanovky svého druhu v Alpách. Kromě praktičnosti pak upoutá i její designový vzhled.