Japonsko znovu posunulo toaletní hygienu na novou úroveň. Jednorázové čistící ubrousky pro chytré mobilní telefony mohou cestující najít v celkem 86 toaletních kabinkách příletové haly — visí hned vedle „klasických” ruliček toaletního papíru.

Tenhle prostý a přitom extrémně užitečný nápad povzbudil mnoho cestujících, aby si při chvilce strávené na toaletě dezinfikovali obrazovky svých mobilů. Na ubrouscích nechybí ani nápis Vítejte v Japonsku, informace k připojení na wi-fi a další tipy pro cestující.

Iniciativa byla na japonském letišti odstartována už v prosinci minulého roku a nadšení turisté neustále sdílejí své překvapení z toalet na Twitteru.

When people ask if Japan is Olympic ready, I just show them these smartphone sanitary wipe dispensers in toilet cubicles. pic.twitter.com/KPiTG4ihli — Karan Singh (@madebykaran) 6. ledna 2017

Japonská telekomunikační společnost NTT Docomo, která stojí za celou kampaní, zveřejnila o čisticích ubrouscích na svém YouTube video, ve kterém upozorňuje na správnou toaletní hygienu. Zároveň poučuje o tom, že displeje smartphonů na sobě často mají až pětkrát více bakterií než záchodové prkénko. Zahraniční návštěvníci se mohou také dozvědět tipy, jakým způsobem se správně používají japonské toalety a bidet.

Only in Japan 'toilet paper for smartphones'



Don't forget to wipe before you swipe! pic.twitter.com/mHwDf0nhoP — Dhurgham (@Dhurgham88) 28. prosince 2016

Na toaletním prkénku mohou být celkem tři druhy bakterií, ale studie ukazují, že mobilní telefony mohou být nosiči 10 až 12 druhů bakterií, včetně E.coli a fekální bakterie.

When you gotta go (to Japan), you gotta go. @Reuters photo pic.twitter.com/AB9xVx8bp3 — Manga University (@mangauniversity) 2. ledna 2017

Toaletní hygiena je v Japonsku brána velmi vážně — mnoho veřejných budov je dnes vybaveno hi-tech toaletami s vyhřívanými prkénky, proudem teplé vody a vzduchu. Velmi populární je v mnoha dámských kabinkách aplikace Sound Princess, která přehráváním zvuků, například splachující se vody, kamufluje hlasitější projevy „volání přírody”, aby se dámy na veřejných toaletách vyhnuly zbytečným rozpakům.

Hygienické mobilní ubrousky se po použití mohou jednoduše spláchnout jako toaletní papír a na japonském letišti zůstanou až do března 2017.