Zmíněné nejnižší ceny by se měly vztahovat na letenky ze skotského Edinburghu do New Yorku. Cestující budou přepravování na palubách šesti nových letadel Boeing 737MAX. Tyto letouny by měly aerolinky Norwegian převzít v dubnu. O několik měsíců později pak budou letadla zařazena do běžného provozu.

„Naše letouny jsou velmi efektivní co do spotřeby paliva. Boeing 737MAX má velmi moderní motor, což pro nás znamená i to, že může létat na delší vzdálenosti,” uvedl Kjos.

Nízké ceny budou možné i díky tomu, že budou Norwegian létat na sekundární letiště ve státě New York, a nikoliv na nejznámější letiště JFK. Ředitel uvedl, že vzhledem k tomu, že aerolinky díky tomu zaplatí menší poplatky, mohou účtovat méně i cestujícím. Konkrétní letiště však zatím Kjos nejmenoval.

Místo Gatwicku Edinburgh



Aerolinky budou dále šetřit tak, že nová letka Boeingů nebude sídlit na londýnském letišti Gatwick, kde mají aerolinky zatím svůj hub, ale v levnějším Edinburghu.

Norwegian, které do světa transatlantických letů vstoupily v roce 2014, aktuálně provozují dva lety denně z londýnského Gatwicku do New Yorku, přičemž ceny začínají zhruba na 4000 korunách za jednosměrnou letenku. Nabízí i přímé lety na Floridu, do San Franciska a Los Angeles. Minulý měsíc pak spustily i přímé lety do Las Vegas, kdy zpáteční letenka stojí méně než 13 000 korun.

Skutečností však je, že veškeré výše zmíněné ceny letenek jsou tzv. pouze základní. Pokud si chcete brát velké zavazadlo, dát si jídlo na palubě či vybrat si konkrétní místo, tak si připlatíte.