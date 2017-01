Ačkoli se počátky města datují až do 11. století, současnou podobu získala Sintra až o nějakých 800 let déle v období romantismu. Z této doby pochází celá řada památek, díky kterým se město i přilehlá oblast dostaly na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V minulosti místu dominovala také islámská architektura, během bojů s Maury ve středověku byly však památky zničeny.

Nyní pohádkovému městu vévodí hlavně dva paláce — Palácio Nacional da Sintra a Palácio Nacional da Pena. První zmíněný byl někdy od 15. až do 19. století téměř nepřetržitě obýván královskou rodinou. Druhý je zase jednou z největších romantických staveb ve světě. Paláců je v Sintře ale daleko víc a kromě nich láká město také na spletité bludiště úzkých uliček v historickém centru.

Královský palác byl letním sídlem portugalských monarchů po několik staletí.

FOTO: Profimedia.cz

Palác Pena je jednou z největších romantických staveb na světě.

FOTO: Profimedia.cz

Od Lisabonu leží Sintra zhruba 20 kilometrů, výlet do portugalského hlavního města je tedy ideální spojit i s cestou sem. A když zbyde čas, vyrazit můžete také do přilehlého městečka Azenhas do Mar u pobřeží, jehož část je vystavěna na příkrém útesu nad mořem.

Nedaleko Sintry se nachází také malebné městečko Azenhas do Mar.

FOTO: Profimedia.cz

Odsud je to už jen kousek na mys Roca, který je nejzápadnějším pevninským výběžkem kontinentální Evropy. Od Sintry leží 18 kilometrů, a jelikož se nachází v přírodním parku Serra de Sintra, kromě své zajímavé geografické polohy zaujme místo také oslnivou krajinou.