Miroslav Bělovský, ACK ČR

Podíl lidí u nás pobírajících řádný starobní důchod starších 64 let je na celkové populaci v současné době 17,1 % a do roku 2060 vzroste na 28,2 %. Podle prognóz Evropské komise jich bude celkem 2,8 miliónu, oproti nynějším 1,8 miliónu lidí.

Právě pro aktivní seniory je určeno naše doporučení, kam zamířit, když si chtějí aktivně odpočinout a „dobít baterky“ bez nebezpečí stresu z něčeho neznámého v cizí zemi. Ačkoliv u nás nejsou přímo dotované seniorské pobyty pro Českou republiku jako v zahraničí s označením v EU „55+“, můžete najít mnoho cestovních kanceláří, které se specializují na seniory a nabízejí výhodné ceny. Vyhledávat své zájezdy můžete na portále Cestování pro seniory, jenž vznikl s finanční podporou ministerstva pro místní rozvoj.

Cestování pro seniory nabízí širokou škálu zájezdů šitých na míru pro seniory a nabízejících pobyty v rozličných koutech naší krásné země. Vybrané cestovní kanceláře vám pomohou najít zájezd přímo pro vás a mohou splnit i vaše specifické požadavky, jako jsou pobyty v jednolůžkových pokojích bez příplatku, speciální programy pro pobyty seniorů s vnoučaty a v neposlední řadě ubytování umožňující pobyty se zvířecími mazlíčky.

Než si zájezd koupíte

Pokud jste si vybrali vaši dovolenou snů, nezapomeňte si také prověřit cestovní kancelář pořádající vámi vybraný zájezd. Ta by měla být vždy pojištěna pro případ úpadku. Pojištěné cestovní kanceláře si můžete zkontrolovat i na portále ministerstva pro místní rozvoj. Kontaktovat však můžete i cestovní kancelář, která vám své pojištění ukáže. Mnohdy jsou jejich certifikáty vystaveny přímo na webovém portále. Vybíráte-li si zájezd přes cestovní agenturu, postupujte však dle pokynů pořádající cestovní kanceláře. S tou totiž uzavíráte smlouvu na svůj zájezd.

Doporučujeme si také podrobně přečíst všeobecné obchodní podmínky, a to včetně storno podmínek, které se na zrušení zájezdu vztahují. A to zejména pokud si pořizujete zájezd více dopředu.

Pozor také na to, že slevové portály neprodávají zájezd. To, co si na těchto portálech zakoupíte, představuje voucher. Smlouvu o zájezdu však uzavíráte s cestovní kanceláří, která daný zájezd organizuje. Může se tak stát, že samotnou smlouvu uzavřete až několik dní poté, co jste si voucher zakoupili. Výjimka by nastala, pokud by slevový portál provozovala cestovní agentura, která je zplnomocněna k prodeji zájezdů dané cestovní kanceláře. Přečtěte si také podmínky slevového portálu, co se stane, když se vám daný poukaz nepodaří uplatnit.

Oblíbené typy zájezdů pro aktivní seniory

Oblíbený je pobyt v oblasti Hrubých Jeseníků, kde můžete protrénovat svou paměť a současně se procházet v nádherné krajině. Nejen Jeseníky však nabízejí aktivní pobyty pro seniory. Vydat se můžete například i do Krkonoš, kde jsou pobyty zaměřené na různá pohybová cvičení. Vyzkoušet si můžete i trasy s hůlkami nordic walking. Obě destinace nabízejí také možnost cvičení jógy pro seniory s instruktorem.

Pokud vyhledáváte něco jiného než vaše polovička, a přesto chcete trávit dovolenou spolu, vydejte se na Lipno a každý si tam přijdete na své. Ženy mohou využít speciální lekce zumby, muži pak mají možnost jít na lekce rybaření. A koupat se můžete společně. Nezapomeňte, že vám v této lokalitě neuniknou ani přímé přenosy a komentáře z Rio de Janeira, protože zde vznikne olympijský park nabízející mnoho aktivit, a to nejen pro ty nejmenší.

Velké množství zájezdů je také připraveno pro milovníky lázní. Kdo by nechtěl svou dovolenou strávit ve vířivce nebo na odborných masážích? Pobyty vám umožní nejen zotavit se, ale také načerpat novou energii a odpočinout si.

Naše doporučení zájezdů šitých na míru pro seniory najdete v široké nabídce českých cestovních kanceláří specializujících se na cestování pro seniory. Vyhledávejte zájezdy také na internetu, kde si nabídky můžete porovnat. Věříme, že si určitě vyberete ten, který vám bude nejlépe vyhovovat.