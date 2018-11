fis, Novinky

Ishtar Backlundová rozhodně není děvče z cukru. V drsné horské krajině Norska projela kluzkým ledovým terénem, překonala zranění ramene, užila si táboření s přáteli... Jejím dopravním prostředkem byl především longboard. Rychlých sjezdů se Backlundová také nebojí, jak Frost ukazuje ve svém videu.

Výpravné dílo odhaluje strhující kouzlo přírody, mimo jiné v oblasti městečka Lysebotn. To je kromě jiného známo svými ostrými zatáčkami. Klidné záběry na pasoucí se ovce, hluboké lesy, temné rokle, bílé ledovce či vysoké vodopády střídají ve videu dramatické momenty sjezdů po strmé silnici kroutící se jako had.

Romantika v kontrastu s adrenalinem, pradávná krajina obdivovaná skupinou mladých dobrodruhů... Možná právě to zaujalo stovky tisíc diváků, kteří video zhlédli na internetu poté, co ho koncem srpna autor uveřejnil. Jedno z poselství videa by se dalo interpretovat jako výzva: Nezapomínejte na své sny!