Klára Fischleinová, Novinky

Mostviertel, jeden z regionů Dolního Rakouska, má zahraniční turisty skutečně na co přilákat. Ať už je to návštěva národního parku Ötscher-Tormäuer, jehož dominantou je 1893 metrů vysoká hora Ötscher, nebo jsou to stovky kilometrů cyklistických stezek. Na své si tu přijdou rodiny s dětmi stejně jako ostřílení sportovci, které jen tak něco neunaví.

Tak například trasa Traisentalradweg vedoucí od Dunaje směrem na Mariazell protahuje cykloturisty skrze lesy a vinice i přes nízké kopečky až do náročnějšího alpského terénu. Celkem 111 kilometrů dlouhá trasa je lemovaná hotýlky, penziony i restauracemi, každou noc tedy můžete spát jinde.

TIP: Pro rodiny s dětmi je ideální vystartovat z Mariazellu, protože pak pojedou skoro celou cestu z kopce.



Pomocník pro pohodlné výletníky

Mostviertel je skvělou destinací i v případě, že fandíte elekrokolům, nebo byste si je chtěli alespoň vyzkoušet. V Lunz am See, kousíček od jezera Lunzer See, si můžete vypůjčit dva typy elektrických kol — buď city ebike, vhodný na nenáročný silniční terén, nebo mountain ebike, kolo přizpůsobené přírodním trasám s kameny a dalšími překážkami.

Kousíček malebné horské přírody Mostviertelu

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

Z Lunz am See se nabízí pohodový dvanáctikilometrový výlet do Lackenhofu. Na začátku a na konci trasy pojedete po silnici, závěr cesty je nejstrmější. Prostřední část trasy si můžete zpříjemnit stinnou jízdou lesem. Právě proto je vhodnější, nikoliv ale bezpodmínečně nutné, si vypůjčit horské elektrokolo.

„Jede se přes kořeny stromů a mountain ebike má odpruženou přední vidlici, takže je na to lépe uzpůsobený,“ vysvětluje Roswitha Musilová z turistického informačního centra Lackenhof.

Upravenou lesní stezku, která chvíli kopíruje říčku Ois, zvládne i city ebike.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

V závislosti na stylu jízdy vydrží baterie obou typů elektrických kol nabitá zhruba na 80 až 90 kilometrů. „Mountain ebike má tu výhodu, že se jízdou z kopce dobíjí, což city ebike neumí. Obě kola si ale dokážou sama přibržďovat,“ doplňuje Musilová.

Příjemnou podporu elektrického pohonu pocítí jezdec samozřejmě ponejvíce při jízdě do kopce. Cyklistův výkon je minimální, maká za něj kolo. Během jízdy si člověk intenzitu pohonu mění podle toho, jaký terén zdolává. Jde i zcela vypnout, je ovšem třeba počítat s tím, že jsou elektrokola o něco těžší než ta klasická, a tak je na nich jízda bez pohonu náročnější.

Jede se také kolem venkovského sídla dynastie Rothschildů.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

Vypůjčení elektrokola na tři hodiny stojí v Lunz am See 10 euro (asi 275 korun), na celý den je to dvojnásobek.

„Ebike je vždy nutné vrátit na tom místě, kde si ho turista půjčil,“ upozorňuje Musilová. Místní krajina je ale prošpikovaná nespočtem výletních tras. A tak je na každém „elektrocyklistovi”, zda se do půjčovny vrátí toutéž trasou, nebo zvolí některý z mnoha nepoznaných směrů.