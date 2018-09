ČTK

Firo Tour zahájil prodej letní sezony v tomto týdnu. "Jako novinky pro léto 2013 jsme do katalogu zařadili oblast Tabarka v Tunisku a Severní Kypr," uvedla Pavlína Pešová z Firo Tour. Za včasný nákup Firo Tour nabízí až pětinovou slevu.

CK Alexandria zase na zájezdy poskytuje záruku nejnižší ceny. "Garantujeme, že tato cena je nejnižší možná, tedy levnější i než Last Minute," uvedl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Novinkou v nabídce je Menorka.

Cestovní kancelář Fischer nabízí věrným zákazníkům na letní sezonu slevu až 20 300 korun na dospělou osobu nebo jedno dítě zdarma. Mezi novinky na příští rok zařadila řecký ostrov Samos a španělské pobřeží Costa de la Luz. Čedok začne s prodejem zájezdů na letní sezonu v prosinci.

Cestovní kancelář Exim Tours nabídne příští léto nově letecké zájezdy do Portugalska, Chorvatska a na italskou Ischii. Novinkou je oblast Agadir v Maroku. "Po velmi úspěšné premiéře charterových letů do exotiky i během letošních letních měsíců přidáváme ke Kapverdským ostrovům ještě Keňu a ostrov Zanzibar. Jedná se o premiéru charterových letů do těchto dalekých exotickým zemí v létě," uvedl marketingový ředitel Exim Tours Stanislav Zíma.

Češi zkracují dovolené a častěji jezdí individuálně

Tržby cestovních kanceláří a agentur z prodeje zájezdů letos klesnou meziročně o tři procenta na 40 miliard korun. Odhaduje to analytická společnost Mag Consulting. V posledních třech letech se tržby snižovaly přibližně o miliardu korun ročně.

"Negativní trend je důsledkem toho, že lidé mnohem častěji volí kratší dobu zájezdu a individuální organizaci své dovolené na úkor nákupu zájezdu," uvedl analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek.

Obrat cestovních kanceláří v letošní letní sezoně klesl podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) o dvě až tři procenta. Léto ale hodnotí pozitivně.

"Prodeje zájezdů probíhaly na stejné úrovni jako v loňském roce," uvedla tajemnice AČCKA Kateřina Petříčková. Doprodej letní sezony v září a říjnu podle ní byl velmi pozitivní. Cestovní kanceláře doprodaly takřka všechny nasmlouvané kapacity.

Nyní je možné stále ještě koupit zájezdy do Turecka a na Kypr, kde se sezona prodloužila až do listopadu. V nabídce je rovněž Tunisko a celoroční destinace Egypt.