Jakub Kynčl, Novinky

Každoroční ceny serveru Tripadvisor, které ve skutečnosti udílejí sami cestovatelé svými hodnoceními ubytovacích zařízení, přinesly letos jedno z největších překvapení v historii. Šokem je zejména to, že se středoamerickému Belize podařilo ukořistit dvě ze tří nejvyšších pozic v hlavní anketě o nejlepší hotel světa. Na první příčce skončil hotel The Phoenix Resort z ostrova Ambergris Caye a třetí skončil hotel Hamanasi Adventure and Dive Resort nacházející se na ostrově Caye Hopkins.

Vítězný The Phoenix Resort v Belize

FOTO: www.thephoenixbelize.com

Mezi duo belizských hotelů se dokázalo vklínit pouze ubytovací zařízení Anastasis Apartments v řeckém Imerovigli. Do desítky se pak vešly ještě dva marocké a dva irské hotely. Ty pak do desítky doprovodily hotel z JAR, Peru a České republiky.

Hotel U Zlaté studně, který už si v předchozích letech odnášel z těchto cen ta nejvyšší ocenění, skončil letos desátý, loni byl vítězem ankety. V rámci Evropy pak letos obsadil čtvrtou příčku.

Módní špička v Evropě



Česká republika se ale i letos dočkala nějakého titulu. Ten v letošním roce ukořistil pražský The ICON Hotel & Lounge. V anketě totiž získal ocenění jako nejmódnější hotel v celé Evropě. Na světě pak skončil na úžasné druhé příčce, když jej předběhl pouze Villa Zest Boutique Hotel z Kapského Města v JAR.

Jeden z pokojů pražského hotelu The ICON Hotel & Lounge

FOTO: www.iconhotel.eu

V anketě se však umístily i další české hotely. Pražský hotel Aria, který už celou prestižní anketu jednou vyhrál, letos obsadil 16. místo v rámci Evropy. Alchymist Grand Hotel by měl být 19. nejluxusnějším hotelem na světě a Aparthotel City 5 se umístil mezi 25 nejvýhodnějšími hotely světa na 24. příčce.

Kde jsou dubajské hotely?



Při hodnocení ankety je nutné vzít v úvahu, že hotely hodnotili samotní cestovatelé, kteří zohledňují více faktorů než jen luxus. V nejlepších či nejluxusnějších hotelech světa se tak příliš neumísťují hyperluxusní emirátské hotely, které na cestovatele mnohdy působí příliš umělým dojmem, jsou drahé v poměru k tomu, co nabízejí a nedopřávají jim hlubší prožitek ze samotného ubytování. Velkou roli naopak často hraje osobní přístup personálu.