Bohuslav Borovička, Právo

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 7,2 procenta, na 9,6 miliónu. V případě zahraničních návštěvníků činil růst 15,2 procenta, naopak u domácích klesl o 2,1 procenta. Celkově v tomto období přijelo do hotelů a penzionů o 8,9 procenta více hostů, v tom zahraničních o 13,5 procenta a domácích o 3,4 procenta více.

Za první pololetí letošního roku se na výlety po tuzemsku vypravilo 2,72 mil. českých turistů, což znamená meziroční nárůst o 6 procent. Ještě více bylo návštěvníků zahraničních, 3,11 mil., což znamená meziroční nárůst o 11 procent.

Zříceniny hradu Frýdštejna v půvabném kraji u Malé Skály.

Údaje, které zveřejnil Český statistický úřad, potvrzují, že zatímco v zemích západně od nás znovu přicházejí cestování na chuť, u nás jde tento proces pomaleji. Není to jen problémy přetrvávajícími v severní Africe, ekonomickým trápením Řecka a teď už také asi Itálie a Španělska. Doma, v lepším případě na tuzemské dovolené, drží mnohé z nás naše vlastní nejistota. Jen obtížně se odhaduje, kolik nám na dovolenou vlastně zbude.

Luxusní, ale levné

Výrazný meziroční nárůst počtu přenocování zaznamenaly hotely nejvyšších kategorií – v pětihvězdičkových hotelech o 18 procent, ve čtyřhvězdičkových o 17,7 procenta, naopak penziony zaznamenaly meziroční pokles počtu přenocování o 14,6 procenta.

Také tyto údaje potvrzují předchozí tvrzení. Do hotelů míří především cizinci, zatímco většina našinců volí spíše penziony. České hotely byly letos oceněny jako nejlepší v Evropě z hlediska vztahu ceny a kvality.

Příčina je poměrně jednoduchá. Úbytek návštěvníků byl v posledních dvou letech tak značný, že většina hotelů hodně zlevnila, nejvíce ty nejdražší. V pětihvězdičkovém hotelu tak často nabízeli ubytování za cenu, která byla před čtyřmi, pěti lety obvyklá u tří hvězdiček. Je tomu tak i proto, že ubylo zámožných zákazníků a jejich místo zaujali méně solventní.

Nástup Poláků a Slováků

Nejvíce zahraničních návštěvníků k nám letos zatím přijelo tradičně z Německa (660 tis.), následují Rusové (271 tis.), Poláci (189 tis.), Italové (163 tis.), Slováci (158 tis.).

Britové, kteří několik let zaujímali přední místa, klesli na šestou příčku. Charterové lety s milovníky piva a prchavých dobrodružství zamířily do Pobaltí a do Rumunska.

Zajímavý je nástup Poláků, kteří se propracovali na třetí příčku, a dalších Východoevropanů. To se však projevuje v menších útratách cizinců v naší zemi.

Zahraniční návštěvníci za 1. pololetí 2011 Země

Počet Index 2010/2011 (v %) Německo 659 765 106,40 Polsko 188 847

110,50 Rusko 270 928 147,10 Slovensko 158 326 113,00 Itálie 162 811 100,60 Zdroj: ČSÚ

Výjimkou jsou Rusové, jejichž počet se ve sledovaném období proti loňsku zdvojnásobil a kteří utrácejí v průměru 3600 Kč za den (celkový průměr je 2200 Kč) a stráví u nás 5,5 dne (celkový průměr je 2,5 dne).

Po Praze je druhým nejpopulárnějším regionem pro zahraniční návštěvníky s velkým odstupem Karlovarský kraj, důvodem jsou především ruští a němečtí lázeňští hosté Karlových Varů.

V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v Praze o 17,3 procenta, dále v kraji Středočeském a Ústeckém (oba o 8,2 procenta). Naopak v Pardubickém kraji počet přenocování meziročně poklesl nejvíce ze všech krajů o 8,8 procenta.