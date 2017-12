Vánoční výzdoba města je vskutku úchvatná, v mnohém je srovnatelná s tou českou. Na ulicích jsou k vidění světelné řetězy, stromy zdobí různobarevná světýlka, výlohy jsou plné vánočních ozdob, mnoho domů má svou "privátní" vánoční výzdobu. V nákupních střediscích panuje stejně jako u nás čilý předvánoční ruch.

Hlavní (avšak ne jediné) lákadlo města v tomto čase, trhy Christkindlesmarkt (26.11. - 24.12.), jsou umístěny na náměstí Hauptmarkt u kostela Panny Marie (Frauenkirche). Po obou stranách vedle vchodu do kostela stojí krásně ozdobené vánoční stromy, nechybí zde ani pódium, na kterém v odpoledních a večerních hodinách vystupují soubory s klasickými vánočními koledami.

Vánoční trhy v Norimberku

Hauptmarkt

Celé náměstí pak zaplňují dlouhé řady různorodých stánků. V největší převaze jsou zde stánky s tradiční vánoční tématikou. Najdete tu ručně dělané vánoční ozdobičky různých tvarů, barev a velikostí, klasické dřevěné výrobky, hračky a další umělecké předměty. Nechybí ani perníčky, sladkosti a laskominy všeho druhu.

Nutno podotknouti, že nebýt německých nápisů, připadáte si tu jako v Česku. Náš mateřský jazyk zní opravdu na každém rohu, a to především v centru trhů a jejich přilehlém okolí. Češi mají mezi návštěvníky jednoznačně převahu, i když klan japonských turistů je také velmi početný.

Na nedostatek návštěvníků si zde rozhodně nestěžují.

Svařák stoprocentně zahřeje

Jedním z hlavních lákadel je všudypřítomný svařák. Stánky s tímto hřejivým mokem jsou umístěny strategicky vždy na takovou vzdálenost, abyste to k dalšímu neměli příliš daleko, a mohli tak doplnit co nejrychleji potřebné teplo. V pošmourném počasí zahřeje opravdu rychle.

Všudypřítomné jsou také vyhlášené místní klobásy a opravdoví jedlíci si mohou dopřát až půlmetrový párek vložený v bagetě.

Gotická kašna na náměstí Hauptmarkt

Pokud zatoužíte po jídle v klidu a teple útulné restaurace či hospůdky s místními specialitami, zkuste zajít kousek dál od trhů. Ty přímo u náměstí bývají totiž v poledním čase beznadějně přeplněné.

Pokud si ale i v zahraničí chcete dopřát českou specialitu, nezoufejte. Stačí dojít do ulice Hintere Sterngasse, kde na vás vykoukne útulná hospůdka "Zum Schwanlein", jejíž vývěsní cedule již z dálky zve na německé i české speciality. Uvnitř vás navíc překvapí velmi příjemné rodinné prostředí a vstřícná obsluha, se kterou si dle potřeb můžete popovídat německy i česky.

Dětský vánoční trh

Jelikož návštěvnost bývá na místních trzích každoročně opravdu veliká, organizátoři připravují i separátní vánoční trh pro malé návštěvníky. Ten najdete na Hans Sachs Platz jen malý kousek od hlavních trhů. Pro děti je tu připravena bohatá zábava.

Na dětských trzích láká k projížďce dvoupatrový kolotoč.

Kromě nezbytných stánků se zbožím pro malé i větší návštěvníky je tu připraven například dvoupatrový kolotoč, který by jistě zlákal ke svezení i nejednoho dospělého. Nechybí ani vláček pro ty opravdu malé nebo vánočně zdobené mini ruské kolo. Na obou náměstích samozřejmě nesmí chybět klasický dřevěný betlém.

Historické pamětihodnosti



Pokud vás omrzí neutuchající tlačenice mezi stánky na trzích, můžete se jít projít historickým centrem a obdivovat památky. Je jich zde opravdu dost, na návštěvu všech by se jistě hodila regulérní dovolená.

Na náměstí Hauptmarkt hned vedle stánků například zaujme překrásně zdobená gotická kašna s 19metrovou věží. Součástí kašny je i slavný zlatý prsten, o kterém se traduje, že po jeho trojím otočení se vám splní každé přání. Mezi turisty bylo mnoho těch, kteří neodolali pokušení a šli si zatočit. Někteří se dokonce několikrát vraceli, nebo prstenem točili zběsile mnohokrát dokola. Možná pro jistotu.

Součástí kašny je i slavný zlatý prsten, o kterém se traduje, že po jeho trojím otočení se vám splní každé přání.

Dalším místem, které jistě stojí za návštěvu, je norimberský císařský hrad, který leží na vrcholku v severní části Starého města. V období let 1050 až 1571 zde alespoň občas sídlili téměř všichni císaři a králové římské říše.

Císařský hrad v Norimberku leží na vrcholku v severní části Starého města.

Z místních kostelů se pak zastavte například u kostela St. Sebald, který je nejstarším městským farním kostelem a byl postaven v roce 1215. Jistě neopomeňte i kostel St. Lawrence, jehož výstavba začala v roce 1250. A to je jen drobný výčet z míst, která byste si neměli rozhodně nechat ujít.

Kostel St. Lawrence

Několik srovnání na závěr

Jedna z mála věcí, která by u našinců vzbudila jistě širokou vlnu nevole, je otevírací doba. Zatoužíte-li po krátkém posezení v obchodním centru u lahodné kávy, můžete být nemile překvapeni, že už kolem osmé hodiny vás neobslouží. Největší ranou pro našince ale může být fakt, že v neděli tu nenajdete nikde otevřeno, a to ani ve větších centrech. Tvrdě si tady vybojovali, že v neděli se nebude pracovat, a tak to striktně dodržují.

Video

Vánoční trhy v Německu

