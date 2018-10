Lucie Poštolková, Novinky, ČTK

Tento typ turistiky nyní v New Yorku zažívá opravdový rozkvět. "Od roku 1999, kdy Georgette Blauová přišla s nápadem jezdit po místech známých z filmových a seriálových exteriérů, se počet autobusů, které každý týden objíždějí Manhattan, zvýšil z jednoho na více než 40," uvedla zaměstnankyně firmy On Location Tours, která podobné prohlídky organizuje přes deset let.

Video

Trailer k filmu Sex ve městě 2

V současné době, kdy do kin vstupuje film Sex ve městě 2 doprovázený nákladnou marketingovou kampaní, zájem o prohlídky roste. Cena jednoho více než tříhodinového zájezdu je 44 dolarů (zhruba 970 korun). Exkurze po stopách Sexu ve městě se pořádají denně od 11 a 15 hodin.

Prohlídky jsou většinou z okna autobusu



Mezi účastníky jsou téměř výhradně ženy, i když někdy mezi osazenstvo autobusu zavítá i muž. Zájemkyně o místa, která proslavila Carrie a její kamarádky, většinou pocházejí ze zahraničí, úplnou výjimkou ale v autobusu nejsou ani rodilé Newyorčanky.

Zatímco některé účastnice prohlídky byly nadšené, jiné měly výhrady. "Exkurze bohužel zcela nesplnila mé očekávání, myslela jsem, že to bude více interaktivní," posteskla si v rozhovoru čtyřicetiletá účetní z New Yorku. Fanynky totiž většinu lokací zahlédnou pouze z okna autobusu, cestu jim zpříjemňují ukázky z filmu a seriálu.

Kostel, kde Samantha objevila sexy kněze

Průvodkyně nechávají cestující hádat, z jaké scény by mohly dané místo znát. Účastnice výletu se ale prý většinou nenechají zaskočit, protože seriál znají podrobně.

Každý týden se tak více než 1200 zájemců alespoň z okna autobusu podívá například na obchod Paul Smith, kam Miranda zavedla Steva na nákup obleku, který mu nakonec musela i sama zaplatit, jelikož jeho karta byla zamítnuta. Projedou se okolo kostela, v němž Samantha objevila sexy kněze, který jako jeden z mála mužů dokázal odolat jejím svodům.

Vyfotí se v restauraci, kde měli Carrie a její Božský zásnubní večeři v prvním díle filmu. Projedou se v SoHo kolem galerie, v níž pracovala Charlotte. Navštíví sex shop, kde si podobně jako Charlotte mohou koupit vibrátor "králíček". Podle zaměstnanců prodejny s erotickými pomůckami jde na dračku. A na závěr si za zvýhodněnou cenu devět dolarů (asi 190 korun) koupí růžový koktejl Cosmopolitan v Aidanově baru Onieal's - znalkyně seriálu ho znají pod názvem Scout.

Jednou z nejoblíbenějších zastávek je ale West Village. V ulici Bleecker Street se v okolí Magnolia Bakery pohybují hloučky turistů. K nelibosti místních obyvatel se totiž z této cukrárny stala atrakce. Carrie si zde v seriálu pochutnávala na jedné z místních sladkostí.

Magnolia Bakery byla donedávna součástí exkurze, nyní ale z kapacitních důvodů ukončila s On Location Tours spolupráci. Ulice Charles Street ve West Village je navíc skutečným bydlištěm Sarah Jessiky Parkerové - představitelky Carrie.

Nejpopulárnější je Sex ve městě

Společnost nabízí několik okruhů. V nabídce zájezdů jsou také místa v Central Parku, kde se natáčela Snídaně u Tiffanyho, Krotitelé duchů, Báječný den, Sám doma II. a mnoho dalších. Na své si přijdou také fanoušci seriálu Přátelé. Okruh Sex ve městě je ale nejpopulárnějším zájezdem.