Ceny obytných vozů začínají od 800 000 korun, přičemž nejdražší modely mohou podle zvolené výbavy dosáhnout ceny až pěti miliónů korun. I přes tyto vyšší cenové relace jejich obliba mezi Čechy pomalu roste. "Zájem o obytné vozy v posledních dvou třech letech opravdu mírně stoupá," řekl Filip Guryča z pražské prodejny a půjčovny obytných vozů Blue Rent.

Obavy z ekonomické krize se nicméně odrážejí v poklesu poptávky po velkých luxusních autech, které vedly prodejní statistiky v minulých letech. V současnosti se prý nejlépe prodávají spíše levnější typy.

Jak rakouské Korutany, tak italské Jižní Tyrolsko sice většina Čechů zná, ale moc se v nich nezastavuje.

Obytný vůz má podle prodejců před ostatními formami rekreace mnoho výhod. "Nejste na jednom místě, ale můžete projíždět celou Evropou, a nemusíte přitom shánět ubytování," uvedl Václav Harmáček, spolumajitel firmy Hvcaravans z Mariánských Lázní.

Další předností je jejich bohatá výbava, v níž nechybí například myčka nádobí, klimatizace, pračka, luxusní koupelna, trouba s grilem nebo chladnička, a majitelé je tak v podstatě používají jako komfortní chatu na kolech. "Lidé chtějí mít kolem sebe pohodlí, na které jsou zvyklí z domova, což jim obytné vozy zajišťují," uvedl Guryča.

Jednou z jejich velkých výhod je například teplovodní topení v podlaze, které uživatelé ocení zejména při zimních pobytech v horských střediscích. Češi trvají také na tom, aby jejich vozy byly co nejprostornější a disponovaly garáží, kam se ukládají kola a malé skútry. Ve výbavě nesmí chybět ani dvoupostel a takzvaná alkovna, což je prostor nad řidičskou kabinou, kde se nachází další lůžko.

Nejčastějším cílem cest českých vlastníků obytných vozů je Itálie, Španělsko a francouzská Bretaň.

Nejčastějším cílem cest českých vlastníků obytných vozů je Itálie, Španělsko a francouzská Bretaň, menší část jich tráví dovolenou na pobřeží Baltu. Typicky mužskou záležitost představuje Norsko a Švédsko. "Jde o vášnivé rybáře, kteří si jezdí zalovit do tamních fjordů," uvedl Harmáček.

Méně oblíbenou destinací je Chorvatsko, protože v tamních kempech prý chybí zázemí potřebné například k přívodu pitné vody do vozu nebo vylévání použité. Navíc zde platí omezení pro přenocování mimo placené kempy. "Trochu strašákem je pro majitele obytných vozů i Rakousko, protože tamní policisté rádi auta převažují a kontrolují, zda skutečně váží do 3,5 tuny," upozornil Guryča. Odrazují i vysoké poplatky za průjezd rakouskými tunely.

Češi se ale rádi pouštějí i na dobrodružnější výpravy. K takovým patřila třeba cesta napříč Afrikou, kterou čeští cestovatelé projeli od jihu k severu z Jihoafrické republiky až do Egypta. "Měli ale postavený speciální obytný vůz vhodný do terénu," poznamenal Guryča. Se sériovými vozy se však zcela běžně jezdí i do Maroka a Tuniska. Najde se ale také mnoho majitelů obytných vozů, kteří se svými "domy na kolech" jen neradi překračují hranice České republiky.

Navajo Tribal Park na hranici Utahu a Arizony v Americe

Typickými zájemci o koupi nových obytných vozů jsou podle obchodníků bývalí podnikatelé, kteří své firmy úspěšně prodali nebo předali svým potomkům, a volný čas pak chtějí i se svými manželkami strávit na cestách. Tomu odpovídá i věková struktura těchto zákazníků, z nichž většina překročila padesátku.

O budoucnost se prodejci neobávají. "Karavany a obytné vozy mají v ČR dlouhou tradici a jejich počet se určitě bude postupně rozšiřovat," domnívá se Guryča.