Veronika Hušková, Novinky

Umíte usrkávat šampaňské v houpací síti zavěšené mezi palmami s milovaným partnerem vedle sebe, aniž byste se pobryndali? Pak je tato práce stvořená právě pro vás, píše se v inzerátu irské cestovní kanceláře specializující se na svatební a líbánkovou turistiku. O nabídce práce snů pro partnerské dvojice informoval server CNN.

Cestovní kancelář Runaway Bride and Groom si chce najmout milenecký pár, který by od poloviny května po dobu šesti měsíců navštěvoval ty nejlepší svatební a líbánkové destinace.

"Jediným úkolem dvojice bude párkrát za týden sepsat své zkušenosti do speciálního blogu a jednou měsíčně napsat článek pro The Irish Times," popsala náplň práce páru ředitelka Runaway Bride and Groom Rosemarie Meleadyová.

Za tuto náročnou práci dostane dvojice odměnu 20 tisíc eur.

Požadavky nejsou náročné

Zájemci o partnerskou práci snů nemusejí mít irské občanství a přihlásit se může v podstatě kdokoliv. Osobnostní požadavky nejsou nikterak náročné.

Stačí, aby partneři byli komunikativní, samostatní a uměli si pořádně užívat života. O vítězi ale nejspíš rozhodne až nejoriginálnější vstupní video, v němž mají partneři během osmdesáti sekund vysvětlit, proč jsou právě oni ideálním párem pro práci snů a zároveň představit Irsko jako ideální svatební destinaci. Vítěz vzejde z hlasování veřejnosti na stránkách cestovní kanceláře.

Kancelář chce zpropagovat Irsko jako nejlepší svatební destinaci. Stejně jako mnoho dalších firem se přitom inspirovala úspěšnou celosvětovou kampaní, v níž Austrálie loni vyhlásila soutěž o nejlepší práci na světě - hlídače ostrova Hamilton u břehu severní části australského Queenslandu. [celá zpráva]

Stejně jako australská kampaň rozpoutala i irská cestovka svým inzerátem davovou mánii. Odpovědělo na něj už více než tisíc párů z celého světa, které touží být poslány do těch nejromantičtějších resortů v Africe, Austrálii či Asii.

"Přichází nám minimálně pět žádostí za hodinu a to i z Koreje, Číny, Makedonie, Chorvatska, Indie i Saudské Arábie," vypočítala Meleadyová.

Zájemci o práci snů se mohou hlásit až do půlnoci 7. dubna.