Lucie Poštolková, Novinky

Každý zodpovědný majitel by si měl před cestou zjistit všechny informace a povinnosti při cestování s domácím mazlíčkem. Existuje mnoho doporučení, která lze rozdělit do dvou skupin. První skupina představuje požadavky dané legislativou České republiky a ostatních zemí. Do druhé skupiny patří doporučení pro bezproblémový průběh cesty z hlediska zdravotního stavu zvířete.

Požadavky dané legislativou České republiky Musíte vlastnit pas zvířete, který je jednotný a platný ve všech zemích EU. V pase je uvedena identifikace zvířete (tetování, číslo mikročipu), majitele a záznamy o vyšetření, vakcinaci a použití antiparazitik. Pas vydávají schválení soukromí veterinární lékaři. Pas vždy noste u sebe, kontrolovat vás může policista v kterékoli zemi. Zvíře musí být nezaměnitelně identifikováno tetováním nebo mikročipem. Tetování se týká zvířat uvedených v plemenných knihách. Čitelně tetované zvíře může cestovat po EU (kromě Velké Británie, Irska, Malty a Švédska) až do poloviny roku 2011. Netetovaná zvířata musí být opatřena mikročipem. Čipování zajistí soukromý veterinární lékař. Zvíře musí být očkováno proti vzteklině. Zvířata musí být očkována od tří měsíců stáří. Nyní lze použít i vakcínu s delší účinností než jeden rok, musí to být ale uvedeno v pase zvířete. Vakcinaci zajistí soukromý veterinární lékař. Zdroj informací: SVSČR (Státní veterinární správa České republiky)

Některé země (Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko) požadují kromě vakcinace vztekliny ještě serologické vyšetření účinnosti vakcinace. To se provádí vyšetřením krve ve schválené laboratoři. Odběr i vyšetření opět zajistí soukromý veterinární lékař.

Další požadavky

Británie, Irsko a Malta navíc požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokokóze maximálně deset dní před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař.

Většina zemí mimo EU vyžaduje navíc potvrzení od soukromého veterinárního lékaře o tom, že zvíře je zdrávo, ne starší tří dnů, a potvrzení z místně příslušné krajské, popřípadě městské veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace (tzv. kulaté razítko).

Doporučení pro bezproblémový průběh



Na každou cestu do zahraničí se psem nebo kočkou je vhodné se předem připravit. Dostatečná informovanost o pravidlech a zdravotních rizicích vám může ušetřit mnoho nepříjemností během dovolené.

Cestovní schránka na kočky

FOTO: Profimedia

Například cesty do zemí, které vyžadují serologické vyšetření účinnosti vakcinace proti vzteklině. Dlouhá cesta do těchto zemí bez dokladu o vyšetření může skončit rychlým ukončením dovolené nebo dokonce zadržením zvířete, o pokutě ani nemluvě.

V každém případě si ověřte všechny požadavky jednotlivých zemí dříve, než opustíte Českou republiku. Nezapomeňte, že každá země (i ta, přes kterou jen projíždíte) může mít odlišnou legislativu.

Příprava na cestu



Do zahraničí by měla cestovat jen zvířata v dobrém zdravotním stavu, proto je vhodné před cestou navštívit vašeho veterinárního lékaře a požádat ho o zdravotní vyšetření před cestou.

Navíc veterinární lékař by měl informovat majitele o aktuálních pravidlech pro cestování do konkrétní destinace, nabízí vhodné ošetření před cestou a v případě dlouhodobější léčby psa nebo kočky vám předepíše dostatečné množství léků.

Před opuštěním hranic naší země zvažte nákup krmiva, které preferuje váš pes či kočka. Někdy může být problém sehnat v zahraničí žrádlo, které váš mazlíček miluje. Ušetříte si tím čas i peníze.

Cestujte ráno nebo večer

Na cesty se zvířaty je dobré se vypravit za chladu ráno, popřípadě navečer. Vždy je dobré mít s sebou vodu, oblíbenou psí hračku a deku a v případě veder chladit hřbet či tlapky zvířete mokrým hadrem (existují dokonce i speciální oblečky na léto, které se dají koupit v pet shopech). Pes by neměl za jízdy vyhlížet z oken, protože mimo jiná nebezpečí mu hrozí zánět spojivek. Cestu je vhodné přerušovat a nechat psa proběhnout, napít se a vyvenčit.

S kočkou se mnohahodinové cesty, pokud není zvyklá na vodítko, nedoporučují. Kočku vždy vozíme v přepravce. Nikdy nenechávejte zvířata v uzavřeném autě během slunečného dne. Teplota v autě velmi rychle stoupne na úroveň, která způsobí úžeh nebo dokonce i smrt.

V případě zdravotního problému vyhledejte místního veterináře. Pokud se jedná o komplikaci chronického původu, je vhodné kontaktovat vašeho veterináře, protože jen on umí nejlépe zahraničnímu kolegovi poradit.

Návrat z cesty

Po návratu ze zahraničí je nezbytné psa a kočku odčervit. Zvířata v cizím prostředí jsou lákána neznámými vůněmi a při olizování, hrabání nebo ochutnávání vonících předmětů se mohou lehce dostat do styku s vajíčky parazitů.

Vhodné je použít širokospektrální přípravky působící zároveň proti oblým i plochým červům například Drontal, který se dá koupit volně také v lékárnách. Seženete dokonce i tablety ochucené masovou příchutí, které budou pro vašeho pejska zároveň chutným pamlskem.

Při výskytu jakéhokoliv onemocnění, které se vyskytne po návratu domů, vždy informujte veterináře o cestě do zahraničí. A to i v případě výskytu příznaků nemoci několik týdnů po skončení vaší dovolené.