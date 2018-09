Cestovky už nabízejí zimní dovolené, zejména exotiku

Na dovolenou do Keni, Mexika či Azorských ostrovů v zimních měsících nabízí už cestovní kanceláře, přestože je léto v plném proudu. Na začátku prodeje, tzv. first moment, lákají kanceláře na široký výběr zájezdů, až 20procentní slevy a další bonusy. Nárůst klientů by mohl být až 50procentní. V zimě by za exotikou mohlo vyrazit až 100 tisíc Čechů.