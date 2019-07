Lavičky pro chvíle pohody

V zahradě můžeme krásně relaxovat, když si máme na co sednout. Stačí zdánlivě obyčejný kus nábytku, jakým je lavička, a začnou se dít divy! Krom správného materiálu záleží i na místě, které pro ni vybereme. Především by to mělo být místo, kam nedohlédnou cizí oči. Nechte se inspirovat!