Adéla Mclintock, Právo

Předchůdcem odrůd, které dnes vládnou zahradám i parkům, je šeřík obecný (Syringa vulgaris). Ten se ve své divoké kráse předvádí na skalnatých stráních v Bulharsku, odkud pochází.

Botanici jej znají už od 16. století, do srdcí zahrádkářů se ale vryl teprve v 19. století, kdy si ho vzali do parády šlechtitelé z Británie, Ameriky a Francie. Všichni jeho potomci voní sladce, až mámivě, a když otevřou květy, je najednou všude kolem plno radosti, ani slunce nemusí svítit.

Velký keř či menší strom

Zatímco původní druh může atakovat výšku 7 m, kultivary většinou nepřesáhnou 3 až 4 m. Vytvářejí širokou spleť vzpřímených, vidličnatě větvených výhonů, kam se rádi stěhují černí kosi.

Taky vrabečci se za clonou z velkých matně zelených listů cítí bezpečně a tuze rádi tu debatují a suší peří.

Darujte kytici mamince nebo své lásce a uvidíte, jak se rozzáří, až jim sladká vůně zavane do tváře.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Toužíte-li spíš po stromku, sáhněte buď po roubu zapěstovaném na kmínku, nebo po nůžkách. Těmi zbavte keř všech výhonů až na jeden nejsilnější a nejrovnější, který v požadované výšce zastřihněte, aby se rozvětvil a vytvořil korunu. Je to varianta levnější, chce ale pořádnou dávku trpělivosti.

Stejným způsobem lze z keře, i z toho dospělého, vytvořit atraktivní vícekmenný stromek, kdy místo jednoho ponecháte pruty tři. Řez snáší šeřík velmi dobře. Nezačne trucovat, když si květenstvími naplníte vázu ani když mu zkrátíte výhony, aby se vešel, kam je zapotřebí.

Nižší anebo řezem udržované šeříky zazáří vedle trvalek na okrasném záhonu. Kombinace tón v tónu nemá chybu.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Přistoupíte-li k udržovacímu řezu, proveďte ho hned po odkvětu, jinak se připravíte o květní pupeny pro příští rok. Po hlubokém zásahu šeřík rok dva nepokvete, protože květy tvoří na starším dřevě. Věkem výhony tloustnou a hladká borka vráskovatí.

Mladistvou tvář keře zachováte pravidelným odstraňováním nejstarších větví.

Pryč musí také zvadlá květenství. Neuškodí však, když jich ve větvích pár zůstane a urodí semena, aby si stehlíci i jiní opeřenci měli v zimě čeho zobnout.

Žlutý i plnokvětý

Víte, co má šeřík společného s olivou, zlaticí a jasanem? Sdílejí společně čeleď olivovníkovitých (Oleaceae). Žádný z jeho příbuzných však nenabízí tak krásně malované květy, poskládané jeden vedle druhého do hustých lat. Člověka až udiví, jak přebohatý je rejstřík fialové a růžové barvy v odstínech sytých i jemňounce pastelových.

Krásný obraz vznikne, když sesadíte kontrastní odrůdy s květy temně vínovými a zářivými jako nepopsaný papír. Ani modrofialová s karmínově růžovou nezůstanou bez zájmu. Anebo si májovou pohodu pojistíte jedinečným kultivarem Primrose v netradičním odstínu vanilky?

Odrůdu Primrose prozrazují krátké laty jednoduchých květů s nezvyklým vanilkově žlutým tónováním.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Komu jedna barva nestačí a chce něco extra, toho téměř jistě nadchne kultivar Sensation nebo třeba Michel Buchner. První má syté lila květy zdobené bílou obrubou, druhý je plnokvětý, tvořený tmavorůžovými poupaty, která po rozvití vybledávají do běla. Dokonalejší symbol venkovské romantiky snad ani neexistuje!

Kvítky kultivaru Sensation jsou v detailním pohledu kouzelné. Na okraji je zdobí bílá linka.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

A jaká z barevných variant voní nejlíp? Na barvě nesejde, příroda nadělila všem příjemně sladkou, až ovocnou vůni, která se nese do daleka a nosu dělá radost po dobu dvou až čtyř týdnů.

Jediný keř odrůdy Michel Buchner stačí k vykouzlení romantické nálady v zahradě jakéhokoli stylu.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Vhodný doprovod

Opadavý šeřík by ve výsadbě neměl zůstat osamocený, protože po bujarém kvetení je z něj šedá myš. Jako vhodný doprovod se nabízí letně kvetoucí komule (Buddleja davidii) a ruj vlasatá (Cotinus coggygria), dále brslen evropský (Euonymus europaeus) s okrasnou jabloní, jejichž plody upoutají ke konci sezony, a celoročně zelené skalníky (Cotoneaster) či konifery.

Z bělokvěté solitéry lze stěží odpoutat zrak. Po odkvětu se pozornost přesune k dekorativním koulím.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Ve smíšeném záhonu po něm převezmou štafetu kvetoucí trvalky. Pokud mu roli solitéry svěříte, umístěte před něj hezkou lavičku nebo dekoraci, která od něj po odkvětu odloudí pozornost.

Odkaz budoucím generacím

Perfektně odolává mrazu i horku, vítr jím jen prosviští a nezadusí ho ani městský smog. Co netoleruje, je trvalé zamokření.

Půdu má rád úrodnou, hlubokou s dobrým vsakováním přebytečné vody, neutrální až vápnitou. Jestli živiny v půdě chybí, rozhoďte okolo keře uleželý hnůj. Poprvé před rozkvětem a pak znovu v srpnu, kdy dozrávají květní pupeny.

Nejbohatěji kvete na místě, kam sluníčko svítí minimálně šest hodin denně. Ve stínu stejně jako při přehnojení, v kyselé půdě nebo v přehuštěném porostu ho trápí padlí a puklice.

Většinu uvadlých květenství odstraňte, aby se keř nevysiloval tvorbou semen. Zbytek v zimě ocení ptačí strávníci.

FOTO: Adéla Mclintock, Právo

Když mu dopřejete to nejlepší, dožije se klidně sta let. I kdyby za to vděčil odnožím, které kolem sebe často vytváří.

Nemáte-li zájem, aby se šířil do stran, odnože seřízněte či vyrýpněte a zasaďte jinde nebo je darujte. Po asi pěti letech předvedou, co šeříky umí nejlíp: božsky kvést a vonět.