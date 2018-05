nes, Novinky

Kdo s balkónovými květinami teprve začíná, měl by to nejprve zkusit jen s několika truhlíky, teprve později pak zkoušet přidávat další. Dobré je mít také pro začátek spíše jeden druh rostlin a vybrat například jen dvě barevné varianty, aby byl pohled na okno či balkón zajímavější. Teprve po získání určitých zkušeností a jistoty je možné začít přibírat i další druhy.

Podle čeho vybírat



Základním hlediskem, podle čeho vybírat konkrétní druh balkónovek, je poloha a orientace okna/balkónu. Například, pokud svým rostlinám můžete nabídnout převážně polostín, volte petúnie, surfinie, lobelky či begónie. Čím více slunce si budou moci dopřát, tím ochotněji pokvetou.

Odolné a pro začátečníky jako stvořené jsou například muškáty. Jsou nenáročné a dařit se jim bude dobře prakticky na jakémkoli stanovišti. Zvládnou stín, ale budou si lebedit i na plném slunci.

Zkušení pěstitelé vědí, že volba vhodného substrátu je jednou z podmínek pro to, aby se jim květiny odměnily bohatými květy.

FOTO: Hornbach (3x)

„Muškáty nejsou náročné na zavlažování, umí hospodařit s vodou, dokonce i v plném rozkvětu snášejí přestávky v zálivce. Milují slunce, proto jsou ideální na jižní a západní balkóny. Snesou přímý žár i vysoké teploty,” radí David Benda z oddělení zahrady společnosti Hornbach.

Kde nakupovat



Začátečník by rozhodně neměl nakupovat jinde než ve specializovaném obchodě, tj. v zahradnictví. Tam se dozví nejenom veškeré potřebné informace k danému druhu a rady, jak o něj pečovat, ale zároveň má největší jistotu v barevné varietě konkrétní rostliny a také v jejím původu.

Takto vypadá sen každého pěstitele-začátečníka.

Nejrůznější výprodeje, zásilky poštou a nákupy v supermarketech, pokud je už vůbec využívat, si mohou dovolit až zkušenější pěstitelé, kteří jsou ochotni podstoupit riziko, že si pořídí méně kvalitní rostlinu, eventuálně málo rozkořeněnou a budou mít tudíž dostatek znalostí i trpělivosti si ji pomalu „vypiplat”.

Je třeba ovšem počítat i s tím, že o původu zboží získá zákazník jen velice omezené množství informací, o správném zacházení s ním taktéž. V některých případech hrozí i riziko, že si člověk zavleče s novou květinou domů nějakou chorobu, která mu může napadnout a zničit ostatní rostliny.

V čem pěstovat



Nejen pro pěstování balkónových květin je velice praktické mít samozavlažovací truhlíky. Ty mají ve spodní části oddělenou komoru pro vodu, kterou do horní části přivádějí textilní knoty. Květiny tak mají neustálý a zároveň přiměřený přísun vody a živin podle aktuální potřeby. Kořenům nehrozí přemokření a uhnívání.

V plné sezóně na přímém slunci se nádoba ohřeje na teplotu i přes 50 stupňů, což by při vysoké vlhkosti substrátu vedlo k „uvaření“ kořenů a uhynutí rostliny. Cena samozavlažovacích truhlíků je sice vyšší než u obyčejného truhlíku, ale vydrží několik let, investice do kvalitní nádoby se tak určitě vyplatí.

Pro květiny na balkónech jsou samozavlažovací truhlíky velmi praktické.

Komu samozavlažovací truhlíky přijdou zbytečné, může volit alespoň květináč s odtokovými otvory a miskou.

Pro pěstování balkónových květin lze kromě tradičních truhlíků volit i nejrůznější květináče.

FOTO: Mountfield

Kvalita a druh substrátu

Spokojenost rostlin velmi úzce souvisí s kvalitou substrátu, do nějž je majitel zasadí. Na trhu lze objevit velké množství směsí, které jsou již od výrobce namíchány tak, aby vycházely vstříc potřebám konkrétních druhů květin. Není proto problémem objevit i substráty určené přímo pro balkónové rostliny, anebo třeba přímo pro pelargonie, surfinie atd.

Živiny obsažené v substrátu vydrží rostlinám zhruba měsíc. Poté je potřeba dodávat živiny v podobě hnojiva, aby měly na rozrůstání a kvetení dostatek síly.

„Nabízíme i substrát určený přímo do samozavlažovacích truhlíků. Je charakteristický velmi vzdušnou strukturou a je obohacený o kokosová vlákna, perlit, bentonit a hydratační složku Aqua Cell, která pomáhá držet vláhu u kořínků,” doporučuje Jiří Janeček z marketingového oddělení společnosti Agro CS.

Výrobci dokážou složení substrátu přizpůsobit přesně typu rostlin, které do nich budou zasazené.

FOTO: Archiv firem

Hnojivo

Na rozdíl od květin pěstovaných volně zahradě, které získávají veškeré potřebné živiny z půdy, možnosti příjmu živin balkónových rostlin, odkázaných jen na substrát v truhlíku, jsou do jisté míry limitované. Živiny v substrátu jim totiž vydrží zhruba měsíc.

Vhodným řešením je proto použití speciálních hnojiv. Speciálně pro balkónové rostliny se vyrábějí nejčastěji přípravky v kapalném či krystalickém stavu. Jejich výběr není radno podceňovat.

Každá rostlina má své požadavky. Zatímco jedné hnojivo výborně prospívá, druhá rostlina uhyne, pokud ho dostane příliš. Při hnojení je proto potřeba se vždy řídit návodem na obalu. Radu lze hledat také například u prodejců ve specializovaných prodejnách.

Existuje samozřejmě také mnoho společenských organizací, které pořádají pravidelné akce pro členy i veřejnost, kam mají pozvané odborníky. I při těchto příležitostech lze načerpat spoustu znalostí.

Na trhu lze objevit velký počet hnojiv, některá z nich jsou určena přímo pro konkrétní druhy rostlin. Například pro muškáty.

FOTO: Archiv firem

Z hlediska složení se rozlišuje mezi organickými hnojivy a minerálními hnojivy. Organická hnojiva mají pomalejší nástup účinku, zato působí dlouhodobě a nehrozí přehnojení a spálení rostlin. Oproti tomu minerální hnojiva působí rychleji, tj. rychleji se vstřebají a účinek je viditelnější dříve. Třetí možností je organo-minerální hnojivo, které obsahuje obě složky a je tedy vhodné pro ty, kteří mají problém s časem.

„Kromě speciálních hnojiv na muškáty můžete použít i aktivátory kvetení nebo mykorhizní houby pro balkónové květiny. Ty tvoří symbiózu s kořeny pěstovaných rostlin a umožňují lepší příjem vody a živin – zejména fosforu a draslíku,” radí David Benda.

„Výběr hnojiva pro rostliny je rozhodující stejně jako pro lidi skladba jídelníčku. Nejoblíbenějším hnojivem na českém trhu je po právu Kristalon. Ať už jako Start, Plod a Květ, Gold nebo Muškát. Je 100% vodorozpustný (neusazuje se na dně konve ani truhlíku), má neomezenou exspiraci a hlavně má rychlé a viditelné účinky. Má rovněž vysoký obsah základních živin, aktivátor kvetení (fosfor v přijatelnější a účinnější formě) a další mikroprvky pro zdravý vývoj a bohaté kvetení (bor, železo, mangan, ad.). Důležité je, aby rostliny v průběhu sezóny nestagnovaly, byly stále v intenzivním růstu, bohatě odnožovaly a tvořily nová poupata. Pravidelný přísun živin je proto velmi důležitý, bez živin rostliny sice nějak vykvetou, ale nevytvoří vám bohaté koše přetékající z oken,” říká Jiří Janeček.