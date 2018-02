Kvalitní materiály a ergonomický tvar a v neposlední řadě zajímavý design... Pokud si koupíte právě takové zahradní nářadí, stane se pro vás zahradničení skutečně zábavou a příjemným odpočinkem.

Hledět přitom pouze na cenu se rozhodně nevyplatí. Čím kvalitnější nářadí je, tím příjemněji se vám s ním bude pracovat. Při výběru nářadí se proto vyplatí vsadit na renomované evropské značky jako Patriot, Kent & Stowe, Levita, Freund Victoria či Crest Garden.

Podle čeho vybírat

V první řadě je to násada. Musí být lehká, a přitom odolná a samozřejmě také pohodlná na držení. To zaručí moderní plastové, ergonomicky tvarované násady. Pokud preferujete klasiku v podobě přírodních materiálů, je ideální zvolit zahradní nářadí s násadou z tvrdého dřeva, například lakovaného jasanu. Pracovní část každého nářadí by v ideálním případě měla být zhotovena z nerezové oceli nebo alespoň kovu s antikorozní úpravou, abyste mohli pracovat i s mokrou zeminou.

Nářadí Kent & Stowe zaujme masivní jasanovou rukojetí. Prodává Mountfield.

Jaké druhy nářadí určitě využijete

Žádná zahrada se neobejde bez rýče a rycích vidlí. K nakládání zeminy a dalších materiálů potom budete potřebovat lopatu, na přehazování kompostu jsou vhodné kompostové vidle; pro pletí, okopávání a kypření půdy zase motyčka. Kovové hrábě najdou uplatnění při urovnání či kypření půdy, švédské hrábě jsou ideální k hrabání listí či trávy.

S drobným nářadím si na zahradě užijete nejvíc zábavy. Ať už to jsou plečky, kultivátory, motyčky, lopatky, nebo hrabičky, měly by mít pracovní část z kvalitní nerez oceli s antikorozní povrchovou úpravu. Díky měkčenému protiskluzovému návleku z termoplastické (TPR) gumy se nářadí pohodlně drží, neklouže a nestudí.

Drobné nářadí Patriot: zahradní lopatka, plečka, kultivátor, jednoruční hrabičky. Prodává Mountfield

Důležitá je také péče o dřeviny. Na odstranění tenčích větviček postačí jednoruční zahradní nůžky, pro stříhání silnějších větví už budete potřebovat nůžky pákové. Při ošetření stromů se může hodit také zahradní pilka.

A jak po sobě efektivně uklidit? Přenášení menšího množství materiálu umožní obyčejný, snadno omyvatelný plastový kbelík. U většího množství oceníte lehké hospodářské kolečko s velkoobjemovou korbou. Zametení cestiček a terasy se pak neobejde bez koštěte. A nezapomeňte na zavlažování! Menší zahradu zvládnete zalít s konví o obsahu 5 až 10 litrů, pro větší plochy už budete potřebovat zahradní hadici.

Vymazlené tvary a materiály budoucnosti

Nářadí by mělo být vyrobeno z kvalitních materiálů: násady z kompozitu nebo tvrdého dřeva, pracovní část z nerezové oceli nebo kovu s antikorozní úpravou. Ruku v ruce s pečlivým řemeslným zpracováním jde i dobrá ergonomie. Nářadí musí „sednout“ do ruky, aby se pohodlně drželo. Roli hraje i hmotnost: čím menší, tím déle vydržíte pracovat bez únavy.

Nářadí Patriot s ergonomickou rukojetí: rycí vidle, rýč, lopata, motyka, hrábě. Prodává Mountfield

S minimálním vynaložením sil budete pracovat i díky moderním materiálům. Speciální fluoroplastový povlak Xylan, jímž se potahují čepele zahradních nůžek, má podobné vlastnosti jako teflon – zejména velmi nízký koeficient tření, díky kterému pronikne ostří do dřeva daleko snadněji. Výsledkem je čistý, přesný řez či střih. Xylan navíc chrání před korozí dvakrát účinněji než teflon a je také odolnější proti extrémním výkyvům teplot i slunečnímu záření, takže nástroje snadno odolávají korozi a mají extrémně dlouhou životnost.

Jestliže chcete ušetřit místo v kůlně, představuje zajímavou alternativu zahradní nářadí, které umožňuje libovolně měnit nástavce (hrábě, motyka, koště, plečka a mnoho dalších) na jedné násadě, jako to nabízejí propracované systémy Combiline.

Jak o nářadí pečovat

A když už budete mít doma kvalitní nářadí, měli byste se o něj dobře starat – základem je očištění od zbytků zeminy. Kůlna, kde se skladuje, by měla být suchá a v ideálním případě i temperovaná, každý kus nářadí by v ní měl mít své místo na poličce nebo na zavěšovacím háku.

Neměli byste také odkládat drobnou údržbu: brousit ostří, kontrolovat pevnost spojení hlavy a topůrka, vymývat použité nádoby, nechat vyschnout zavlažovací hadice. Kovové části nástrojů je třeba alespoň jednou za rok (na konci sezóny před uložením na zimu) natřít olejem a pogumovaná držadla glycerinem. Není to zbytečné, údržba se rozhodně vyplatí – prodlouží životnost nářadí, a tím i vaši radost z práce na zahradě.