Všichni už jsme o ní určitě slyšeli, že se hodí leda tak na hřbitov. Ale opak je pravdou a při troše fantazie z ní můžete udělat hvězdu svojí zahrady.

Na rozdíl od stromových kolegů, kteří na jaře pompézně vykvetou nebo se s podzimem rozsvítí jako pochodně, aby pak upadli v zapomnění, nesejde tenhle stálezelený skvost z očí, jak je rok dlouhý. Nejen v tom ale tkví kouzlo tújí!

Vůdčí silueta. Dodá šmrnc jarnímu spolku zlatic a magnólií i letní nádheře z voňavých květů růží a perovskií.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Na veřejnosti i v soukromí

V parcích a arboretech nezřídka potkáme zerav obrovský (Thuja plicata) neboli řasnatý. V jeho domovině v Severní Americe bychom nevěřícně hleděli na kuželovitou korunu vysokou 60 m a šedostříbrný kmen široký i víc než 5 m. Takový obr může být starší 1000 let. V Evropě dosahuje sotva třetinové velikosti. Z jeho lehkého, trvanlivého dřeva si můžete vyrobit kánoi, střešní šindele nebo třeba včelí úl.

V rodinných zahrádkách častěji vídáme zerav západní (T. occidentalis). Základní druh pochází ze smíšených lesů Severní Ameriky. Vytváří úzce kuželovitou korunu s terminálním vrcholem čnícím 15 až 20 m nad zemí. Na náš kontinent se dostal již v roce 1540. Od té doby vzniklo mnoho odrůd rozličných barev, tvarů i velikostí. Dřevo a rozemnuté listy voní stejně jako u předchozího druhu po citrusech.

Aromatické dřevo z túje. Je lehké, odolává působení vody a jeho citrusová vůně odrazuje moly.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Skoro jako dvojčata

Túje lze pohledově zaměnit s blízkým příbuzným cypřiškem (Chamaecyparis), který rovněž nosí vějířovité větvičky s plochými šupinovitými listy. Jak tedy poznáme rozdíl?

Zatímco cypřišky mají neposlušně odstávající výhonky s převislou špicí a rodí kulovité šištice, túje má vždy vzpřímený terminální výhon a její plody tvarem připomínají tulipánová poupata.

Solitér nebo větrolam

Pružnost, odolnost a velmi husté olistění dělá z túje perfektní rostlinu do živých plotů, které účinně tlumí vítr, hluk, snižují prašnost a odrážejí nevítané pohledy. Zelená stěna pěkně orámuje lavičku nebo zátiší se sochami.

Na 1 m vysazujte 3 až 4 rostliny. V sólo postavení vynikají původní mohutné druhy.

Chcete-li samotáře uprostřed trávníku, nebo vedle altánu vytvořit stěnu z méně vzrůstných odrůd, vysaďte je v hloučku po třech až pěti a odhalte spodní třetinu kmene, výsledek vás mile překvapí.

V jednom chumlu. Altán vedle jezírka střeží nevšední solitér s obnaženými kmeny vypěstovaný z pěti sazenic.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Štíhle sloupovité siluety dají říz smíšeným záhonům či ostrůvkům s křovinatým porostem. Fungují také jako majáky, pomocí nichž navedete pohledy ke konci zahradní cesty, k záhonu nebo jimi upozorníte na vstup do domu či do jiné části zahrady.

Zakrslé kulovité odrůdy nezklamou mezi kameny ve skalce. Při dostatečné zálivce prospívají i v nádobách na balkónech a střešních zahradách.

V barvě smaragdu a zlata

Jedna z nejstarších odrůd zeravu západního, Smaragd, dělá čest svému jménu, šťavnatě zelenou barvu neztrácí ani v zimě. To platí i pro Brabant. Danica či trpasličí kulovitý Tiny Tim nabírají v mrazu rezavý nádech.

Zerav západní Smaragd. Zůstává svěže zelený nehledě na proměny ročních období, vytváří tak působivé kontrasty s okolní vegetací.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Do tmavě bronzového odstínu se přebarvuje temně zelené jehličí kuriózního, pomalu rostoucího kultivaru Malonyana Holub, který objevili manželé Holubovi ze Staříče. Ti se také pyšní největším a nejstarším exemplářem na světě!

Český unikát. Bizarně tvarovanou odrůdu Malonyana Holub objevili manželé Ivana a Radek Holubovi z beskydského podhůří.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Vyznavači zářivých barev rádi sáhnou po zlatolistém Europe Gold, Sunkist či zakrslém Golden Globe. Zerav obrovský nabízí krémově panašovanou odrůdu Zebrina.

Radost pro živočichy

Na první pohled typicky městská a moderní konifera obohatí i zahradu v ryze přírodním pojetí. Potěší ježka, který v opadaném jehličí pod hustou, až k zemi ovětvenou korunou pohodlně prospí den i celou zimu. Taky veverku, které se voňavé větvičky hodí k vystlání pelíšku.

Dokonalý úkryt před světem túje poskytují zpěvnému ptactvu. V mé zahradě už odchovaly celé rody konopek a zvonků zelených. Zvýšený zájem včel v jarním období zase prozrazuje, že uzrála pylová zrna.

Hravý plot z túje a buku. Výborně chrání zahradu před větrem a cizími pohledy. Radost dělá okřídleným i čtyřnohým návštěvníkům.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Jak o túji pečovat

Zasadíte-li túji na slunné až částečně zastíněné místo do půdy, která dobře odvádí nadbytečnou vodu, ale nevysychá, stane se vaším věrným průvodcem na cestě celým životem. Výborně odolává mrazu, slunečnímu úpalu i znečištěnému ovzduší.

Neděste se schnoucích a opadávajících listů uvnitř koruny, jde o přirozenou očistnou proceduru. Znamená to však, že pokud rostliny tvarujete či udržujete v menším měřítku, musíte to dělat pravidelně, neboť po hlubokém zpětném řezu do starého dřeva nedochází k regeneraci.

Túje se nůžek nebojí. Hladce střižené homole upozorňují na přechod mezi okrasnou a užitkovou částí zahrady.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Stříhejte koncem června nebo na podzim, nikdy ne na jaře, když hnízdí ptáci! Túje se bez obav můžete dotýkat holýma rukama, ale pozor na mimoděčný dotek očí a úst, rostlina je celá jedovatá!