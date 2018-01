Že na to nemáte? Nabízíme několik tipů, jak ušetřit na vytápění, aniž byste přitom museli sáhnout do peněženky.

Těsnění za stovku ušetří tisíce

Těsnění vyjde na pár desítek korun. A když ho šikovně instalujete, nebude na první pohled vůbec patrné. Navíc se opravdu vyplatí. Pokud okna a dveře netěsní, může to teplotu v místnosti snížit až o 2 °C. Ztráty se pak mohou ročně vyšplhat až na 2500 Kč.

Odvzdušňujte a utírejte prach

Zimní topnou sezónu byste měli zahájit kontrolou topného zařízení a odvzdušněním topného systému. Vzduch v otopné soustavě totiž může zvýšit spotřebu tepla až o čtvrtinu. Zvyšuje ji také prach usazený na radiátorech, protože brání proudění tepla – utírejte proto topná tělesa, vysávejte mezery mezi žebry a nesušte na topení prádlo.

Moderní designová kamna Hartola mají horní vývod kouřovodu. Dvouplášťová konstrukce podporuje přirozenou cirkulaci vzduchu a urychluje vytopení místnosti. Vytopí až 120 m3 a topit v nich můžete kusovým dřevem, ekobriketami a uhelnými briketami.

FOTO: Haas+Sohn

Hodně tepla pak ušetří hliníkové fólie, které instalujete za topení, aby odrážely teplo zpět do místnosti. Vyplatí se také osadit radiátory termostatickými hlavicemi a ventily, jež regulují přívod vody do radiátoru podle okolní teploty. Dokážou tak ušetřit 5—10 % tepla. Pokud mají také časový spínač, můžete nastavit intenzitu vytápění podle denního provozu v bytě.

Teplo musí proudit… ale ne ven!

Pokud kryjí radiátor dlouhé záclony nebo závěsy, nemůže se teplo dostat skrz ně do místnosti. Místo toho si pak hledá cestu ven oknem (zejména pokud je špatně utěsněné) a stěnou. Úplně opačně funguje krátká záclona či závěs: izoluje před studeným vzduchem od okna, ale nebrání teplu z topení, aby šlo do místnosti. Jako tepelná izolace funguje i nábytek, pokud je umístěný blízko radiátorů: brání proudění tepla a také ho zbytečně přijímá. Měl by proto být umístěn alespoň 10 centimetrů od radiátoru. Vyplatí se také stáhnout na noc okenní žaluzie či rolety, aby zima měla ztíženou cestu do bytu.

Tradiční kachlová kamna Broto jsou návratem k léty prověřené klasice. Skvěle akumuluji teplo, které z nich sálá ještě dlouho po vyhasnutí topeniště, takže kamna mají dlouhou dobu výhřevnosti a nízkou spotřebu paliva.

FOTO: Romotop

Udělejte pořádný průvan

Větrejte krátce, ale intenzivně. Zapomeňte na ventilaci a udělejte pořádný průvan s okny dokořán. Na výměnu vzduchu v místnosti tak postačí 10 minut. Kdybyste větrali déle, ochladíte stěny, které pak spolknou další teplo, než se vrátí na správnou teplotu.

Jinak v obýváku, jinak v ložnici

Nebudete doma na víkend? Stáhněte topení o 3 °C. Zdá se vám to málo? Kdepak – nastavení zabere chvilku a úspora tepla je hned znát: každý stupeň dolů sníží energetickou spotřebu až o 6 %.

Výkonná moderní krbová kamna Yukon díky efektivnímu terciárnímu přívodu vzduchu topí velmi úsporně a přitom účinně. Obsluhu usnadňuje pohodlné ovládání jednou páčkou Easy Control. Topí se kusovým dřevem a ekobriketami.

FOTO: Mountfield

Regulujte také teplo pro každou místnost zvlášť: v ložnici nepotřebujete mít horko jako v koupelně! Musíte ale zavírat mezi jednotlivými místnostmi dveře, aby se teplo nepřelévalo. Jaká je ideální teplota v jednotlivých místnostech?