K zažádání o dotaci už vyzvaly občany úřady krajů Moravskoslezského, Středočeského, Jihomoravského, Vysočiny, Olomouckého a Zlínského. Na konci října potom přijdou výzvy, které zahrnou zbývající část republiky.

Které kraje rozdávají peníze?

V pondělí 30. 10. 2017 bude zahájeno přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci v kraji Praha (žádost se podává osobně na papírovém formuláři), Plzeňském (elektronické podání), Jihočeském, Královéhradeckém a Libereckém (elektronické podání, následně doložení výtisku). V úterý 31. 10. 2017 pak naváže kraj Ústecký (elektronické podání) a Pardubický (elektronické podání, následně doložení výtisku).

O dotaci můžete zažádat na vašem krajském úřadě poté, co vyhlásil příslušnou výzvu pro občany. Ale ještě předtím se vyplatí se informovat přímo telefonicky či osobně u příslušného pracovníka úřadu na podrobnosti, protože jednotlivé krajské úřady mají právo stanovit si vlastní podmínky.

Kotlíkové dotace: Fakta a čísla

Stát usnadňuje výměnu kotlů prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací, které jsou podporované z evropských fondů. S podporou Operačního programu Životní prostředí by tak v letech 2014–2020 mělo být krajskými úřady rozděleno přímo do jednotlivých domácností 9 mld. Kč. Během první výzvy z celkem tří plánovaných už bylo podpořeno okolo 25 000 domácností, do kterých se přerozdělily celkem 3 mld. Kč.

Díky kotlíkovým dotacím můžete získat zpět až 80 % uznatelných nákladů na výměnu starého, neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění. Jestliže navíc spadáte do jedné z prioritních oblastí, kde je nejvyšší stupeň znečištění ovzduší v republice, podpora se zvýší o dalších 7500 Kč. Výše dotace se liší podle typu pořizovaného zařízení, maximálně může dosáhnout 127 500 Kč.

Pokud doma topíte nevyhovujícím kotlem, chopte se své šance na výměnu kotle s dotací! Neváhejte – určitě nepůjde o zbytečné náklady, nová legislativa by vás k výměně topného zařízení stejně za pár let donutila.

Čím můžete starý kotel nahradit?

Moderním kotlem na tuhá paliva

Kondenzačním kotlem na plynná paliva

Tepelným čerpadlem

Zdroj vytápění musí splňovat dotační požadavky. Patří k nim například tzv. směrnice o ekodesignu, což jsou velice přísné požadavky na kvalitu a účinnost kotlů. Na trhu je momentálně splňují jen ty nejlepší, nejúčinnější a nejvíce ekologické kotle.

Na co všechno lze čerpat peníze z kotlíkové dotace?

Do uznatelných nákladů patří náklady na koupi kotle i stavební práce a služby bezprostředně související s jeho instalací. To zahrnuje:

Zpracování projektové dokumentace

Pořízení zdroje vytápění (kotle) a jeho instalaci v rodinném domě

Vlastní stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva

Stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem.

Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace při uvedení do trvalého provozu.

Můžete o kotlíkovou dotaci žádat právě vy?

Abyste mohli o dotaci ve vašem kraji požádat, musíte splňovat následující předpoklady:

Jste fyzická osoba, která vlastní nebo spoluvlastní nemovitost určenou k bydlení, jíž se výměna kotle týká. Váš rodinný dům je vytápěn především kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1 nebo 2. Podporována není výměna kotle na biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu, tedy kombinovaný. Od roku 2009 jste nevyužili žádnou podporu na pořízení tepelného zdroje z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a ministerstvo životního prostředí).

Co musíte udělat, abyste kotlíkovou dotaci opravdu získali?

Projdeme tu cestu s vámi krok za krokem… Ze všeho nejdřív si najděte webové stránky příslušného úřadu. Velká část krajů totiž bude přijímat žádosti pouze elektronicky přes vlastní dotační portály s tím, že následně dokládáte tiskové materiály. Výjimkou je pouze Praha, kde si musíte frontu opravdu osobně vystát. Než budete vyplňovat předtištěné formuláře, vezměte si proto rovnou raději dvě kopie, ať se nemusíte vracet, když něco napíšete omylem špatně. A nezapomeňte, že pokud má nemovitost více spoluvlastníků, je třeba písemný souhlas všech zúčastněných.

Že máte na dotaci nárok, prokazujete fotografií starého kotle, který musí být napojený na otopnou soustavu. Fotodokumentaci přidáte jako přílohu k žádosti. Musíte také uvést typ starého kotle (odhořívací, prohořívací apod.), materiál, z něhož je vyroben (ocel, litina) a výkon. A ještě dodáte prohlášení o funkčnosti a používaném palivu či palivech, případně další dokumenty, které může požadovat krajský úřad. Nezapomeňte žádost podepsat! Bez vlastnoručního podpisu žadatele bude vyřazena.

Pak už nezbývá než počkat na rozhodnutí krajského úřadu. Až vám přijde kladné vyrozumění o poskytnutí dotace, pusťte se do výměny kotle, případně nové otopné soustavy. Nečekejte ale peníze předem. Ty dostanete až poté, co doložíte faktury a další náležitosti ohledně nákupu a instalace nového kotle, znehodnocení a doložení likvidace starého kotle.

Hotovo? Předložte veškeré účetní doklady související s výměnou kotle krajskému úřadu. A pak už jen zbývá kontrolovat účet v bance a čekat, až se vám vrátí většina vložených investic.

