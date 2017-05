„Když jsem se pustila do prvních úprav, vál už podzimní vítr. Neměla jsem úplně jasnou představu o tom, jak se zahrada bude touhle dobou tvářit,“ vzpomíná Marcela.

Vstříc přírodě. K aromatickým šantám se slétají první včely a motýli. Před plotem z růží stojí kamenné napajedlo pro ptáčky.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Po pěti letech přišel čas slavit! Jarní zahrada se konečně vyklubala do vytoužené podoby a je tak krásná a barevná, že byste tu snad obdivovali i plevel, kdyby tu nějaký rostl.

Pryč s trávníkem



Pozemek velký bezmála 500 m2 pokrýval trávník příliš zanedbaný na to, aby dostal druhou šanci. Místo toho se Marcela rozhodla věnovat plochu svým oblíbeným rostlinám.

Pohledná dvojice. Nad hustým porostem aromatických šant (Nepeta) směle vykukují pestrobarevné kalichy tulipánů.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Nevzhledný pažit odstranila a vybudovala záhony ve tvaru obdélníku, kosočtverce a kruhu, roubené žulou, kterou nastřádala ze zchátralého chléva. Zeminu před výsadbou obohatila koňským hnojem od zdejších chovatelů.

Sýkora koňadra. Hnízdí v budce zavěšené na vrbě. Každoročně slupne tisíce škodlivých mšic a housenek.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Na cestičky mezi záhony a vůbec po téměř všech zbývajících plochách včetně patia rozhrnula silnou vrstvu říčních oblázků v přírodním béžovém odstínu. Netkanou textilii pod kačírek nepoužila Marcela záměrně proto, aby mohla plošky v oblázkových polích později osít letničkami, jako jsou černuchy (Nigella damascena) a kalifornské máčky (Eschscholzia californica).

Dřeviny jsou duší zahrady

Zahrada působí starší díky čile rostoucí škumpě (Rhus typhina) a vrbě Matsudově (Salix matsudana) Tortuosa, jejíž kmen zdobí budka zabydlená sýkorkami.

Výrazné juky (Yucca). Nejsou nijak velké, přesto si jich člověk všimne dřív než vzrostlé škumpy a magnólie rostoucí za lavičkou.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

„Když to bylo možné, pořídila jsem již vzrostlejší exempláře stromů,“ říká Marcela, „třeba hlohy (Crataegus laevigata) Paul’s Scarlet s růžovými kvítky připomínajícími plnokvěté růžičky, magnólie nebo temně vínový javor mléč (Acer platanoides) Crimson King.“

Podobně dramaticky jako tento javor vyznívají purpurové tavoly kalinolisté (Physocarpus opulifolius) Diabolo s korunami stříhanými do tvaru glóbu, kam se po koupeli v nedalekém kamenném korýtku s oblibou uchylují vrabčáci. Co by byla jarní zahrada bez veselých opeřenců? Anebo omamné vůně šeříku?

Odvážné kontrasty. Ostrůvek s tavolníky Golden Princess připomíná rozpuštěné zlato. Ostře s nimi kontrastují vínové tavoly Diabolo.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Kromě klasického asi třímetrového šeříku obecného (Syringa vulgaris) u kůlny se na širokém záhonu podél cihlové zdi porostlé břečťanem prosazuje kompaktní kultivar šeříku Meyerova (Syringa meyeri) Palibin.

Jestliže něco o Marcele prozrazuje, že se nebojí barev, pak jsou to zlatolisté tavolníky (Spiraea japonica) Golden Princess zářící ve dvou ze čtyř symetricky upravených záhonů ve formální části zahrady, nad kterými vykukují tulipány všemožných pestrých odstínů.

Ze stálezelených druhů majitelka sáhla po výrazných sloupovitě rostoucích jalovcích a tradičních smrcích. „Do zahrady vnášejí magické tajemno, a navíc v nich rádi hnízdí černí kosi.“

Květinový doprovod

Mezi prvními jarními parádnicemi tu kromě cibulovin hýří barvami trsy růžových srdcovek (Dicentra spectabilis), bílých plicníků (Pulmonaria), vínových orlíčků (Aquilegia), sytě modrých chrp horských (Centaurea montana), fialových kakostů (Geranium) a šant (Nepeta).

Šanty se zde stejně jako tulipány a tavolníky pěstují v hojném počtu. Jsou to skromné trvalky, lákají časné opylovače, hodí se do vázy a samovolně se vysemeňují. Navíc po rozemnutí listů nádherně voní, nejen na jaře, ale pomalu až do listopadu.

Vůně nebeská. Kompaktní odrůda romanticky růžového šeříku Meyerova Palibin se pohodlně vejde i na trvalkový záhon.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Z celoročně působivých trvalek si nejvíce prostoru vysloužily stálezelené juky (Yucca filamentosa) s listy tuhými a špičatými jako dikobrazí bodliny. Marcela je podsazuje barvínkem (Vinca minor), jehož dlouhé plazivé výhony na jaře zdobí levandulově modré květy ve tvaru větrníku.

Tipy do jarní zahrady

Nebojte se temperamentních barev a jejich nezvyklých kombinací. Zahrada nezná pravidla, kterými se řídíte ve svém šatníku. Šanty kvetou neúnavně od dubna do zámrazu. Po první vlně kvetení je seřízněte. Když to neuděláte, vykvetou sice znovu, ale trsy nebudou tak hezké.

Čerstvá dekorace. Tulipány nezdobí jen záhony. Úchvatně vypadají také ve staré konvičce.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Aspoň pár dřevin by mělo být tak vysokých a hustých, aby v nich na jaře mohli zahnízdit ptáci. Myslete ale i na ty, kteří raději upřednostní budku!