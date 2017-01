Kdo myslí trochu dopředu, ten se teď rychle podívá, co mu na zahradě nebo kolem domu ještě chybí, co bude hned na jaře nebo během léta pro zahradní práce nebo pohodovější odpočinek ještě potřebovat. A zajede se do své nejbližší prodejny rychle podívat, otevřeno je každý den včetně sobot a nedělí. Nebo nakoukne do e-shopu na www.mountfield.cz .

Nyní je totiž jedinečná příležitost pořídit si cokoliv od zahradního nábytku (68 prvků) přes benzinové i elektrické travní sekačky a řetězové pily (26 a 18 modelů), grily (15 modelů), čerpadla (30 modelů) až třeba po některý z desítek zahradních bazénů skutečně za hubičku.

Do velkých povánočních slev však pro své zákazníky Mountfield zahrnul i novinky roku 2017, například infrasauny Lily nebo Corinna, celou skupinu moderní AKU zahradní techniky – sekačku, plotové nůžky, fukar, řetězovou pilu a strunovku, ale také elektrické dílenské nářadí nebo dílenský nábytek.

Ale pozor, velká povánoční slevová akce končí 31. ledna, takže na přílišné otálení zase tak moc času není.

Například benzinové sekačky lze nyní v povánočním výprodeji u Mountfieldu pořídit už od 3 790 korun. Na snímku benzinový model s pojezdem Patriot LM 46 SP.

FOTO: Mountfield

Plynové grily jsou čím dál oblíbenější. Model Omega 200 s povánoční 60% slevou vyjde jen na 3 190 korun.

FOTO: Mountfield

Křesla, stoly, lehátka, lavice, houpačky, polstrování. To vše s báječnými slevami. Například mahagonové křeslo York s 67% slevou přijde teď jen na 1 959 Kč.

FOTO: Mountfield

Novinka 2017. Rodinné bazény Azuro Vario nabízí možnost vybrat vedle tvaru (kruh, ovál) a velkosti bazénu i některou ze čtyř nabízených vnitřních fólií. S povánoční 60% slevou vyjde korpus bazénu Azuro s průměrem 3, 6 m na pouhých 3 970 Kč.

FOTO: Mountfield