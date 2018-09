Dana Novotná

V posledních letech jsou tepelná čerpadla speciálně určená k ohřevu bazénové vody stále populárnější.

„Tato zařízení umí zhodnotit teplo z okolního vzduchu nezávisle na slunečním svitu a díky tomu ohřát vodu v bazénu až o 12° C. Takže klidně může být celý den nebo týden pod mrakem, a vy se budete pohodlně koupat v teplé vodě,“ říká odborník na bazénové technologie Lukáš Toula.

Teplou vodu v bazénu spolehlivě zajistí speciální tepelné čerpadlo.

FOTO: Mountfield

Jak tepelná čerpadla fungují? Je to jednoduché. Energii získanou ze vzduchu proměňují pomocí cyklu komprese a expanze teplonosného plynu na teplo. To pak předávají prostřednictvím teplovodního výměníku do cirkulující bazénové vody.

Systém funguje díky napojení na výkonnou pískovou filtraci.

FOTO: Archiv

„Jedním z důležitých ukazatelů pro porovnání účinnosti tepelného čerpadla je výkonový koeficient, čili poměr získané a vynaložené energie. Ten by měl mít hodnotu 5 až 6. Tepelné čerpadlo je nejen ekologickým, ale i velmi úsporným systémem ohřevu vody. Více než 80% tepla dodává zdarma,“ vyjmenovává další přednosti Lukáš Toula.

Aby systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla fungoval, musí být připojen k pískové filtraci. Tepelné čerpadlo se dá snadno instalovat k novému a dodatečně i ke staršímu bazénu. A lze si je nyní v některé výprodejové akci koupit za velmi příznivou cenu. Instalace a zprovoznění je přitom pro zkušeného bazénového technika práce maximálně na dvě hodiny.

Měření odborníků hovoří jasně. Tepelné čerpadlo je nejen spolehlivým, ale také velmi efektivním a stabilním způsobem ohřevu bazénové vody.

FOTO: Azuro

Pořízení tepelného čerpadla k bazénu, ať už nadzemnímu, částečně nebo zcela zapuštěnému, stojí rozhodně za úvahu. Výrazně totiž prodlužuje množnost koupat se v příjemně teplé vodě, a to od jara až do podzimu. Nezávisle na slunečním svitu.